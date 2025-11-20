YouTube bổ sung tính năng được người dùng chờ đợi từ lâu

Theo Digitaltrends, nhắn tin trực tiếp là tính năng cho phép người dùng trò chuyện trong một giao diện đầy đủ được tích hợp sẵn trong ứng dụng YouTube trên thiết bị di động. Người dùng có thể chia sẻ video dài, video ngắn và video phát trực tiếp vào nhóm trò chuyện riêng tư, thảo luận về nội dung hoặc mời thêm bạn bè tham gia. Việc chia sẻ video được thực hiện dễ dàng thông qua nút Share quen thuộc.

YouTube hứa hẹn thay đổi trải nghiệm xem video nhờ tính năng mới ẢNH: UNSPLASH



Đây là một trong nhiều tính năng xã hội mà YouTube bổ sung gần đây, bao gồm trò chơi nhiều người chơi thông qua Playables và tính năng chia sẻ trực tiếp với Google Meet dành cho thành viên Premium. Ở thời điểm hiện tại, tính năng này chỉ có sẵn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Ba Lan và Ireland.

Nhắn tin trực tiếp là tính năng quan trọng vì YouTube từ trước đến nay thiếu một công cụ kết nối xã hội tích hợp. Người dùng thường phải chuyển sang các ứng dụng khác như WhatsApp hay Instagram chỉ để gửi liên kết video và thảo luận về chúng.

Việc thử nghiệm tính năng mới cho thấy YouTube không chỉ muốn trở thành nơi để xem video mà còn đang hướng đến việc phát triển thành một mạng xã hội hoàn chỉnh. Nếu tính năng này được triển khai toàn cầu, nó có thể thay đổi cách chúng ta chia sẻ video và biến YouTube thành một trung tâm truyền thông lớn.

YouTube chi 24,5 triệu USD dàn xếp vụ kiện của ông Trump

Lợi ích thực sự cho người dùng YouTube

Khi tính năng nhắn tin được triển khai rộng rãi, người dùng có thể chia sẻ nội dung nhanh chóng mà không cần rời khỏi ứng dụng. Trò chuyện nhóm về video sẽ trở nên tự nhiên và tức thời hơn, đặc biệt là với các video ngắn hoặc clip phát trực tiếp. Người dùng không còn phải sao chép liên kết, chuyển đổi ứng dụng và hy vọng bạn bè sẽ mở nó nữa. Tất cả sẽ được tập trung hóa mang lại sự tiện lợi lớn cho người dùng.

YouTube cho biết hiện tại họ chỉ đang thử nghiệm tính năng này, do đó việc triển khai trên toàn cầu sẽ phụ thuộc vào phản hồi của người dùng tại Ba Lan và Ireland. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng nó sẽ được mở rộng ra toàn cầu, cùng khả năng kết nối với các tính năng xã hội mới khác như Playables và chia sẻ trực tiếp trên Google Meet. Việc ra mắt toàn cầu có thể biến YouTube thành một nền tảng hướng đến hội thoại nhiều hơn.