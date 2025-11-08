Giải mã lỗi trắng màn hình trên YouTube

Theo Digitaltrends, đến 6 giờ sáng cùng ngày, số lượng báo cáo sự cố đã lên đến hàng nghìn, nhưng thực tế là YouTube không hoàn toàn ngừng hoạt động. Thay vào đó, nhiều người xem bắt đầu gặp phải tình trạng trang trống, nút xoay vô hạn và lỗi tải khi sử dụng trình chặn quảng cáo.

YouTube tiếp tục 'nâng cấp' khả năng chiến đấu chống lại các trình chặn quảng cáo ẢNH: UNPLASH

Các báo cáo từ Reddit chỉ ra rằng, YouTube dường như đang siết chặt hơn nữa việc kiểm soát đối với các tiện ích mở rộng chặn quảng cáo. Mặc dù các trang web theo dõi sự cố ghi nhận sự gia tăng trong các báo cáo "trang web ngừng hoạt động", số liệu thống kê lưu lượng truy cập cho thấy mức sử dụng vẫn bình thường đối với những phiên không sử dụng trình chặn quảng cáo.

Sự gián đoạn này có thể liên quan đến việc YouTube triển khai các biện pháp kiểm tra chống chặn quảng cáo mới. Người dùng đã đăng nhập và bật một số tiện ích mở rộng nhất định sẽ không thể phát lại video hoặc không tải được các thành phần giao diện chính. Một số giải pháp tạm thời được đề xuất bao gồm chuyển đổi trình duyệt, tắt trình chặn quảng cáo, đăng xuất hoặc xóa bộ nhớ cache.

YouTube đang tuyên chiến với trình chặn quảng cáo

Điều này không chỉ đơn thuần là một lỗi kỹ thuật, mà còn cho thấy các nền tảng lớn như YouTube đang thắt chặt kiểm soát việc chặn quảng cáo. Đối với người dùng, sự thay đổi này có thể khiến trải nghiệm duyệt web phụ thuộc nhiều hơn vào việc xem quảng cáo, đăng ký YouTube Premium hoặc chuyển đổi dịch vụ.

Với các nhà phát triển tiện ích mở rộng và trình duyệt đối thủ, đây là một tín hiệu cho thấy cuộc chiến chống chặn quảng cáo đang trở nên khốc liệt hơn. Nếu YouTube tiếp tục triển khai các biện pháp phát hiện và hạn chế phát lại, người dùng có thể sẽ phải đối mặt với ít lựa chọn hơn trong tương lai.

Nếu thường xuyên xem YouTube với trình chặn quảng cáo, những thay đổi này có thể làm gián đoạn trải nghiệm của người xem, từ việc gặp màn hình trống đến lỗi tải. Người dùng có thể cần tắt hoặc đưa YouTube vào danh sách trắng của trình chặn quảng cáo để truy cập bình thường vào video. Việc này cũng có thể tạo áp lực buộc người dùng phải đăng ký các gói không có quảng cáo như YouTube Premium.

Cuộc chiến giữa YouTube và các trình chặn quảng cáo đang diễn ra căng thẳng, rõ ràng YouTube đang áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ doanh thu quảng cáo của mình.