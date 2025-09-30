Người dùng YouTube Premium nhận quà lớn với 5 tính năng tiện lợi

Đây là những tính năng trước đó chỉ có sẵn dưới dạng thử nghiệm hoặc trên một số thiết bị nhất định, nhưng hiện giờ đã được YouTube triển khai rộng rãi.

Xem nhanh hơn, nghe hay hơn trên YouTube

Theo thông báo chính thức trên diễn đàn Trợ giúp của YouTube, tính năng đầu tiên là khả năng tăng tốc độ phát lại lên gấp 4 lần, vượt xa tốc độ tối đa 2x mà người dùng thông thường có thể nhận được. Tính năng này hiện đã có mặt trên các nền tảng Android, iOS và web.

YouTube Premium thêm phần hấp dẫn nhờ các "vũ khí" mới ẢNH: TECHRADAR

Thứ hai, YouTube Premium giờ đây cung cấp âm thanh chất lượng cao hơn, với bitrate lên đến 256 kbps cho các video được gán nhãn là bản nhạc. Tính năng này đã có sẵn trên YouTube Music và giờ cũng được áp dụng cho YouTube trên Android và iOS.

Đối với tính năng thứ ba, Jump Ahead, người dùng giờ đây có thể nhanh chóng chuyển đến các phần được xem nhiều nhất của video, điều này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách bỏ qua những đoạn ít hấp dẫn. Tính năng này trước đây chỉ có trên máy tính và thiết bị di động, nhưng giờ đã có mặt trên ứng dụng YouTube dành cho Smart TV và máy chơi game.

Ngoài ra, hai tính năng mới dành riêng cho YouTube Shorts cũng đáng chú ý. Đầu tiên là Smart downloads sẽ tự động tải xuống các clip được đề xuất để xem khi người dùng không có kết nối. Tính năng này đã có trên Android và hiện đã có sẵn cho tất cả người dùng iPhone.

Cuối cùng, chế độ picture-in-picture cho YouTube Shorts cũng đã chính thức có mặt trên ứng dụng YouTube dành cho iOS, sau khi từng được thử nghiệm trên Android.

Mặc dù không phải là những nâng cấp lớn, nhưng những tính năng này đều mang lại sự tiện ích cho người dùng YouTube Premium, giúp đồng bộ hóa trải nghiệm trên nhiều thiết bị. Các tính năng này bổ sung cho những lợi ích hiện có như xem không quảng cáo, tải video và YouTube Music Premium. Đáng chú ý, một số tính năng đang được nâng cấp dần với việc tập trung vào các khả năng trí tuệ nhân tạo (AI).