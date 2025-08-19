Mất tập trung vì lướt video ngắn quá nhiều: Vì sao biết mà không dừng lại được?

Video AI nhan nhản, quá tiện, quá cuốn...

Dự định chỉ lướt mạng một lúc để giải trí nhưng rồi lướt đến cả tiếng, mấy tiếng đồng hồ hay thậm chí là cả đêm…

Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ có lẽ thường xuyên gặp tình trạng không dứt ra nổi khỏi chiếc điện thoại, khỏi các nền tảng video ngắn khi các trải nghiệm xem có thể nói là quá tiện lợi, quá cuốn.

Không khó để bắt gặp video AI trên các nền tảng mạng xã hội ẢNH: VÕ HIẾU

Ngọc Mai (21 tuổi, sinh viên, TP.HCM) thú nhận nhiều khi không biết vì sao bản thân cứ xem mãi những nội dung này. "Em chỉ cần mở phần video của Facebook lên, lướt tầm vài chục giây lại thấy một video AI. Bất kể là em có quan tâm hay chủ động tìm kiếm nó hay không", Ngọc Mai chia sẻ.

Tương tự, Khánh Nhung (21 tuổi, sinh viên, TP.HCM) cho biết: "Em thường bắt gặp trên TikTok là chủ yếu vì em sử dụng ứng dụng đó nhiều hơn. Ngoài ra thì cũng có Facebook, Instagram. Em bắt gặp nó cũng thường xuyên lắm. Lướt tầm 1 - 2 video là lại thấy video AI một lần".

Trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành công cụ phổ biến trong việc sản xuất nội dung, đặc biệt là các video ngắn. Những video này, được tạo ra với tốc độ nhanh chóng và chi phí thấp, đã trở nên phổ biến trong thói quen tiêu thụ nội dung của người dùng trên các nền tảng xã hội.

Câu hỏi về chất lượng và giá trị bắt đầu nảy sinh

Tuy nhiên, với sự gia tăng của các video do AI sản xuất, câu hỏi về chất lượng và giá trị của những nội dung này bắt đầu nảy sinh.

Dù được nhận xét hình ảnh đơ cứng, lời thoại không tự nhiên nhưng video AI vẫn ngập tràn trên các nền tảng và thu hút đông đảo người xem ẢNH: VÕ HIẾU

Với nhiều người dùng, điểm chung dễ nhận thấy ở các video AI là biểu cảm đơ cứng, giọng đọc kém tự nhiên. Nhưng bù lại, tiêu đề và tình tiết lại cực kỳ thu hút vì nhiều khi AI làm được thứ người bình thường không làm được. Chính những chi tiết vô lý pha chút hài hước này làm nên sự thu hút của video AI.

"Thực ra cũng dễ thôi. Cái giọng nói khác, nghe là biết chắc là AI rồi. Nhưng mỗi người làm video thì đều có mục đích cả. Những video AI dùng giọng đọc kiểu vậy thì rõ ràng không cần phải tốn quá nhiều nhân lực để sản xuất và cũng chỉ một kịch bản thôi. Người ta đưa nội dung chính rồi AI tự làm. Làm như thế thì người ta sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", anh Hà Đức Thiện, 37 tuổi, TP.HCM nhận định.

Những video ngắn này liên tục xuất hiện, thu hút người xem một cách vô thức, bất kể họ có thực sự quan tâm đến nội dung hay không. Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn: liệu nền tảng có đang chịu trách nhiệm chính về sự phát triển mạnh mẽ của video AI hay chính thói quen và sự dễ dãi của người xem đã góp phần vào sự lan rộng của loại hình nội dung này?

Lỗi do nền tảng hay do người xem?

Thói quen vuốt lên để xem tiếp đã trở thành một phần của thói quen hằng ngày của nhiều người, lặp đi lặp lại như một hành động khó kiểm soát.

Việc tiêu thụ quá nhiều video ngắn, đặc biệt là video do AI tạo ra, có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và sự tiếp nhận của người xem đối với các nội dung dài, chuyên sâu. Thói quen này có thể khiến người xem mất đi sự quan tâm đối với những chủ đề cần nghiên cứu và tư duy sâu sắc, dễ dàng bị cuốn vào các nội dung giải trí ngắn hạn mà không nhận thức được giá trị lâu dài của chúng.

Theo tiến sĩ Stephen Scott, chuyên gia về tâm lý học trẻ em tại Bệnh viện Maudsley (Anh), việc tiêu thụ video ngắn quá mức có thể dẫn đến các tác động tiêu cực đối với trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm giảm khả năng tập trung, hành vi bốc đồng và rối loạn giấc ngủ.

Ông cũng nhấn mạnh những video này, dù dễ tiếp cận và thú vị, có thể khiến người xem mất đi khả năng duy trì sự chú ý vào các nhiệm vụ dài hơn. Trong khi đó, Business Insider dẫn lời ông Steve Chen, đồng sáng lập YouTube, cũng bày tỏ lo ngại về việc trẻ em chỉ xem video ngắn và khuyến nghị các nền tảng nên hạn chế thời gian sử dụng đối với các đối tượng trẻ tuổi, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự phát triển lâu dài.