Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple sắp nâng tầm kết nối vệ tinh trên iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
18/11/2025 19:09 GMT+7

Apple đang phát triển các hệ thống kết nối vệ tinh mới để tích hợp thêm nhiều dịch vụ và tính năng mà không cần kết nối di động trên iPhone.

Hiện nay, kết nối di động đang trở nên quan trọng không kém gì các thiết bị được dùng để truy cập, đặc biệt với iPhone. Hầu hết ứng dụng di động mà người dùng sử dụng hằng ngày đều cần kết nối internet để lưu trữ dữ liệu, tìm kiếm thông tin hoặc truy cập dịch vụ.

Để đáp ứng nhu cầu này, Apple đã tích hợp tính năng kết nối vệ tinh vào iPhone từ nhiều năm trước nhằm cho phép người dùng gửi tin nhắn trong trường hợp khẩn cấp. Tính năng này cũng đã được mở rộng sang các thiết bị khác trong hệ sinh thái Apple, như Apple Watch.

Kết nối vệ tinh trên iPhone sẽ không còn nhạt nhẽo như hiện tại - Ảnh 1.

Kết nối vệ tinh trên iPhone sắp được nâng tầm khả năng hoạt động

ẢNH: APPLE

Tuy nhiên, khả năng kết nối vệ tinh trên iPhone vẫn còn nhiều hạn chế. Nhưng mọi thứ có thể sớm thay đổi khi nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho biết, Apple đang có kế hoạch phát triển thêm nhiều tính năng mới cho dịch vụ kết nối vệ tinh trên iPhone.

Apple đang mở đường cho kỷ nguyên 'iPhone kết nối vũ trụ'

Ông Gurman cho biết, một số tính năng kết nối vệ tinh mà Apple đang phát triển bao gồm:

  • Sử dụng Apple Maps qua vệ tinh giúp người dùng điều hướng ngay cả khi không có kết nối di động hoặc Wi-Fi, điều này hữu ích trong các tình huống khẩn cấp.
  • Chuyển ảnh vệ tinh, cho phép người dùng gửi hình ảnh qua ứng dụng Messages.
  • Việc sử dụng tự nhiên hơn thay vì phải hướng iPhone lên bầu trời để tìm tín hiệu vệ tinh, thậm chí có thể kết nối ngay cả khi điện thoại được đặt trong túi quần.
  • Kết nối 5G NTN - loại kết nối cho phép các tháp kết nối với vệ tinh, từ đó nâng cao vùng phủ sóng.
  • Cuối cùng, Apple có thể cung cấp cho các nhà phát triển bên thứ ba một hệ thống API mới để tích hợp kết nối vệ tinh vào ứng dụng của họ.

Bên cạnh đó, ông Gurman cho biết Apple vẫn đang cân nhắc việc tích hợp các cuộc gọi thoại hoặc gọi video qua vệ tinh cho iPhone.

Với những gì có thể xảy ra, tỉ phú Elon Musk dường như đang tỏ ra rất hào hứng với các tính năng vệ tinh mới mà Apple hướng đến, bởi điều này cho phép công ty ông là Starlink có thể tận dụng kết nối vệ tinh cho các ứng dụng bên thứ ba, từ đó cải thiện dịch vụ hoặc mở rộng phạm vi toàn cầu. Dĩ nhiên, Apple cũng có thể xem xét cung cấp các dịch vụ trả phí độc quyền dựa trên những tính năng mới này thay vì hoàn toàn miễn phí kết nối vệ tinh cho iPhone như hiện nay.

