Cách khắc phục sự cố Apple Maps khiến iPhone 'thất lạc' hơn 10 GB bộ nhớ

Kiến Văn
Kiến Văn
08/11/2025 14:36 GMT+7

Mặc dù có nhiều cách giải phóng bộ nhớ trong iPhone, không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi một ứng dụng chiếm quá nhiều không gian nhưng không thể xóa.

Gần đây, một người dùng iPhone 14 Plus chia sẻ đã không thể tải xuống iOS 26, vốn yêu cầu ít nhất 10 GB dung lượng trống. Nguyên nhân là ứng dụng Apple Maps chiếm tới 13,93 GB - một con số bất thường cho một ứng dụng định vị. Dù đã xóa tất cả bản đồ ngoại tuyến và dữ liệu của ứng dụng, dung lượng này vẫn không thay đổi.

Apple Maps khiến iPhone 'thất lạc' hơn 10 GB bộ nhớ, cách khắc phục - Ảnh 1.

Apple Maps gặp sự cố ngốn dung lượng lưu trữ một cách khó hiểu

ẢNH: MASHABLE

Một tìm kiếm nhanh trên Reddit cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều người dùng iPhone khác cũng gặp phải tình trạng tương tự và đã thảo luận về các giải pháp trên diễn đàn hỗ trợ của Apple. Một số đề xuất bao gồm xóa lịch sử Maps qua ứng dụng Settings và cài đặt lại ứng dụng, nhưng cả hai phương pháp đều không hiệu quả trong trường hợp của người dùng iPhone 14 Plus nói trên.

Cách giải phóng bộ nhớ iPhone bị chiếm dụng bởi Apple Maps

Điều này cho thấy đây dường như là một lỗi, đặc biệt khi việc xóa Documents & Data lẽ ra đã giải quyết được vấn đề. Nếu cũng đang gặp phải tình trạng tương tự với ứng dụng Maps trên iPhone 14 Plus nói trên, người dùng được khuyến cáo nên thử các phương pháp trên trước khi áp dụng giải pháp cuối cùng mà chủ nhân iPhone 14 Plus thực hiện và thành công: sao lưu và cài đặt lại thiết bị.

Apple Maps khiến iPhone 'thất lạc' hơn 10 GB bộ nhớ, cách khắc phục - Ảnh 2.

"Sao lưu và cài đặt lại thiết bị" có thể là cách tốt nhất để giải quyết sự cố

ẢNH: TECHRADAR

Mặc dù nghe có vẻ phức tạp, nhưng việc sao lưu và cài đặt lại iPhone thực tế không tốn nhiều thời gian. Sau khi thực hiện, người dùng sẽ có hàng chục GB dung lượng lưu trữ miễn phí. Để sao lưu iPhone qua iCloud, người dùng chỉ cần vào Settings > Apple ID > iCloud > iCloud Backup > Back Up Now. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sao lưu cục bộ vào máy Mac hoặc PC bằng iTunes.

Để khôi phục cài đặt gốc cho iPhone, người dùng hãy vào Settings > General > Transfer or Reset iPhone > Erase All Content and Settings. Sau khi khởi động lại, người dùng có thể khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu iCloud hoặc máy tính. Khi hoàn tất, ứng dụng Apple Maps sẽ chỉ chiếm vài megabyte thay vì hàng gigabyte như trước.

