Cổ đông Tesla duyệt gói thù lao gần 1.000 tỉ USD cho tỉ phú Elon Musk

Động thái này phản ánh sự ủng hộ nhiệt thành của các cổ đông đối với tầm nhìn của ông Musk nhằm đưa Tesla trở thành tập đoàn hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Gói lương khổng lồ này có giá trị gần tương đương tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ba Lan, quốc gia hơn 36 triệu dân, theo Reuters.

Tỉ phú Elon Musk ẢNH: REUTERS

Phát biểu sau sự kiện trên, ông Musk hào hứng nói: "Các cuộc họp cổ đông khác thì buồn ngủ, nhưng cuộc họp của chúng tôi thật sự sôi động. Thật tuyệt vời". "Những gì chúng ta sắp bắt đầu không chỉ là một chương mới, mà là một cuốn sách hoàn toàn mới cho tương lai của Tesla", vị tỉ phú nhấn mạnh.

Theo giới phân tích, kết quả trên là tín hiệu tích cực cho cổ phiếu Tesla, vốn dựa nhiều vào niềm tin, tầm nhìn của tỉ phú Elon Musk về xe tự lái, dịch vụ taxi robot và robot hình người. Sau thông tin được công bố, cổ phiếu Tesla tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 6.11.

Chiến thắng của ông Musk đã được giới quan sát dự đoán từ trước. Tỉ phú này được phép thực hiện toàn bộ quyền biểu quyết đối với khoảng 15% cổ phần của mình, theo AFP. Trước đó, Hội đồng quản trị của Tesla cho biết ông Musk có thể từ chức nếu gói lương này không được thông qua.

Tuy nhiên, không phải tất cả các cổ đông Tesla đều đồng thuận. Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy (NBIM) - cổ đông lớn thứ 7 của Tesla với 1,12% cổ phần trị giá khoảng 17 tỉ USD - tuyên bố bỏ phiếu phản đối. "Chúng tôi đánh giá cao giá trị mà tầm nhìn ông Musk mang lại cho công ty. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại về quy mô phần thưởng quá lớn, khả năng cổ phiếu bị pha loãng và thiếu biện pháp giảm rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân chủ chốt", theo tuyên bố của NBIM.

Dù vậy, đa số cổ đông cho rằng gói lương gần 1.000 tỉ USD sẽ mang lại lợi ích dài hạn, vì tỉ phú Musk chỉ được nhận phần thưởng khi Tesla đạt hàng loạt cột mốc phát triển quan trọng.

Theo kế hoạch, tỉ phú Elon Musk đặt mục tiêu trong 10 năm tới giao 20 triệu xe điện, đưa 1 triệu taxi tự lái vào hoạt động, bán 1 triệu robot hình người và đạt lợi nhuận ròng 400 tỉ USD. Ông Musk kỳ vọng giá trị thị trường của Tesla sẽ tăng từ 1.500 tỉ USD hiện nay lên 8.500 tỉ USD.

Trong một diễn biến liên quan, tỉ phú Musk tiết lộ Tesla có thể sẽ xây dựng "nhà máy sản xuất chip AI khổng lồ" để phục vụ tham vọng tự động hóa, đồng thời gợi mở khả năng hợp tác với Intel. Theo Reuters, hiện Tesla đang thiết kế chip AI thế hệ thứ 5, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược mở rộng mảng trí tuệ nhân tạo của hãng.