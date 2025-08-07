Không quân Mỹ muốn mua xe Tesla làm bia tập bắn

Không quân Mỹ cho biết họ cần những chiếc xe này cho mục đích trên vì đối thủ có thể dùng Cybertruck trong tương lai.

"Có kế hoạch sử dụng phương tiện cụ thể do Tesla chế tạo làm bia mục tiêu để thử nghiệm. Các đối thủ của Mỹ có thể chuyển sang sử dụng Cybertruck trong tương lai, do xe không bị hư hại nặng khi va chạm mạnh", Trung tâm Thử nghiệm Không quân Mỹ (AFTC) cho biết.

Một chiếc xe Cybertruck của Tesla tại Miami, tiểu bang Florida (Mỹ) ngày 14.7.2025 ẢNH: AFP

Cybertrucks nằm trong số 33 xe mục tiêu mà AFTC đang tìm kiếm và đã chuyển giao cho Trường bắn tên lửa White Sands (WSMR) ở tiểu bang New Mexico (Mỹ), theo The War Zone ngày 6.8.

Mục đích sử dụng chính của tất cả các xe mục tiêu là hỗ trợ chương trình Đạn dược dẫn đường chính xác từ xa (SOPGM) của Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ (SOCOM) và chương trình đào tạo liên quan. Các xe Cybertruck không cần bảo đảm khả năng hoạt động, song phải kéo được bằng phương tiện khác.

Những loại vũ khí nằm trong SOPGM gồm biến thể của tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire, tên lửa AGM-176 Griffin, bom lượn cỡ nhỏ GBU-69/B và biến thể dẫn đường bằng laser của bom GBU-39/B.

"Việc thử nghiệm cần phản ánh các tình huống thực tế. Mục đích của việc huấn luyện là chuẩn bị cho các đơn vị tác chiến bằng cách mô phỏng các tình huống càng sát với tình huống thực tế càng tốt", theo báo cáo của AFTC.

Tính đến mùa xuân năm 2025, ước tính đã có 46.000 chiếc Cybertruck được bán ra. Hiện tại, Tesla chỉ bán xe Cybertruck tại Bắc Mỹ. Vào tháng 4, Tesla đã công bố kế hoạch bắt đầu bán hàng trực tiếp tại Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Qatar trước cuối năm nay.

Cửa sổ và thân xe Cybertruck được chứng minh là có khả năng chống đạn súng ngắn - một tính năng được Tesla quảng cáo mạnh mẽ khi xe ra mắt năm 2019. Một số công ty đang cung cấp dịch vụ lắp thêm giáp cho Cybertruck và trang bị những tính năng khác, nhắm đến khách hàng tiềm năng là quân đội, lực lượng hành pháp và công ty quân sự tư nhân.

Hiện có một số đơn hàng Cybertruck được bán cho các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả cảnh sát Dubai (UAE). Bộ Ngoại giao Mỹ từng gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2025 về khả năng mua Cybertruck, song kế hoạch này sau đó đã bị hoãn vô thời hạn.