Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Không quân Mỹ muốn mua xe Tesla làm bia tập bắn

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/08/2025 12:07 GMT+7

Không quân Mỹ đang tìm mua 2 chiếc Cybertruck của Tesla để làm mục tiêu cho các loại vũ khí chính xác trong quá trình thử nghiệm và huấn luyện.

Không quân Mỹ cho biết họ cần những chiếc xe này cho mục đích trên vì đối thủ có thể dùng Cybertruck trong tương lai.

"Có kế hoạch sử dụng phương tiện cụ thể do Tesla chế tạo làm bia mục tiêu để thử nghiệm. Các đối thủ của Mỹ có thể chuyển sang sử dụng Cybertruck trong tương lai, do xe không bị hư hại nặng khi va chạm mạnh", Trung tâm Thử nghiệm Không quân Mỹ (AFTC) cho biết.

Không quân Mỹ muốn mua xe Tesla làm bia cho thử nghiệm vũ khí - Ảnh 1.

Một chiếc xe Cybertruck của Tesla tại Miami, tiểu bang Florida (Mỹ) ngày 14.7.2025

ẢNH: AFP

Cybertrucks nằm trong số 33 xe mục tiêu mà AFTC đang tìm kiếm và đã chuyển giao cho Trường bắn tên lửa White Sands (WSMR) ở tiểu bang New Mexico (Mỹ), theo The War Zone ngày 6.8.

Mục đích sử dụng chính của tất cả các xe mục tiêu là hỗ trợ chương trình Đạn dược dẫn đường chính xác từ xa (SOPGM) của Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ (SOCOM) và chương trình đào tạo liên quan. Các xe Cybertruck không cần bảo đảm khả năng hoạt động, song phải kéo được bằng phương tiện khác.

Những loại vũ khí nằm trong SOPGM gồm biến thể của tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire, tên lửa AGM-176 Griffin, bom lượn cỡ nhỏ GBU-69/B và biến thể dẫn đường bằng laser của bom GBU-39/B.

"Việc thử nghiệm cần phản ánh các tình huống thực tế. Mục đích của việc huấn luyện là chuẩn bị cho các đơn vị tác chiến bằng cách mô phỏng các tình huống càng sát với tình huống thực tế càng tốt", theo báo cáo của AFTC.

Lãnh đạo Chechnya khoe thêm 2 xe Tesla Cybertruck vũ trang, chê tỉ phú Musk 'thiếu quân tử'

Tính đến mùa xuân năm 2025, ước tính đã có 46.000 chiếc Cybertruck được bán ra. Hiện tại, Tesla chỉ bán xe Cybertruck tại Bắc Mỹ. Vào tháng 4, Tesla đã công bố kế hoạch bắt đầu bán hàng trực tiếp tại Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Qatar trước cuối năm nay.

Cửa sổ và thân xe Cybertruck được chứng minh là có khả năng chống đạn súng ngắn - một tính năng được Tesla quảng cáo mạnh mẽ khi xe ra mắt năm 2019. Một số công ty đang cung cấp dịch vụ lắp thêm giáp cho Cybertruck và trang bị những tính năng khác, nhắm đến khách hàng tiềm năng là quân đội, lực lượng hành pháp và công ty quân sự tư nhân.

Hiện có một số đơn hàng Cybertruck được bán cho các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả cảnh sát Dubai (UAE). Bộ Ngoại giao Mỹ từng gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2025 về khả năng mua Cybertruck, song kế hoạch này sau đó đã bị hoãn vô thời hạn.

Tin liên quan

Tesla tiến hành đợt thu hồi lớn nhất đối với xe Cybertruck

Tesla tiến hành đợt thu hồi lớn nhất đối với xe Cybertruck

Hàng chục ngàn xe Cybertruck của Hãng Tesla nằm trong diện thu hồi khẩn cấp ở Mỹ do lỗi tấm ốp bên ngoài bánh xe có thể rơi ra ngoài trong lúc lưu thông trên đường.

Tài xế tự sát trong xe Tesla Cybertruck là quân nhân, 'yêu ông Trump'

Xe Tesla Cybertruck phát nổ ngay khách sạn Trump

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tesla Cybertruck Không quân Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận