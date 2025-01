Tài xế tự sát trong xe Tesla Cybertruck là quân nhân, 'yêu ông Trump'

Lực lượng chức năng Mỹ thông báo người tử vong trong xe Tesla Cybertruck bị nổ tại khách sạn Trump ngày 1.1 tên là Matthew Livelsberger, quân nhân tại ngũ của Lục quân Mỹ, theo Reuters. Ông Livelsberger 37 tuổi, sống tại thành phố Colorado Springs, bang Colorado.

Cảnh sát phát hiện trong xe có nhiều can xăng và lượng lớn pháo hoa. Tài xế đã dùng súng bắn vào đầu ngay trước khi chất nổ trong xe phát nổ, theo cảnh sát trưởng Kevin McMahill của Sở cảnh sát đô thành Las Vegas.

Khẩu súng ngắn được tìm thấy dưới chân của người này. Thi thể bị cháy đến mức không thể nhận diện và các nhà điều tra phải chờ xác nhận từ mẫu ADN. Cảnh sát xác định người này hành động một mình.

Xe Tesla Cybertruck phát nổ ngay khách sạn Trump

Lực lượng điều tra còn tìm thấy một khẩu súng ngắn bán tự động khác trong chiếc Cybertruck. Cả hai khẩu súng đều được ông Livelsberger mua hợp pháp vào ngày 30.12.2024. Ngoài ra, lực lượng hành pháp còn thấy thẻ quân nhân, hộ chiếu, một điện thoại iPhone và các thẻ tín dụng trong xe.

Ông Livelsberger là lính mũ nồi xanh thuộc biên chế Bộ Chỉ huy Các chiến dịch đặc biệt lục quân. Ông đã ở trong quân ngũ được 19 năm và phần lớn thời gian thuộc lực lượng đặc nhiệm. Ông đang đóng quân tại Đức và đang nghỉ phép khi vụ việc xảy ra.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ông Livelsberger đã được trao huân chương Sao Đồng vì lòng dũng cảm và nhiều huy hiệu khác. Ông hoàn thành 5 đợt triển khai chiến đấu tại Afghanistan.

Chiếc Tesla Cybertruck của ông Livelsberger tại Las Vegas trước khi nổ tại khách sạn Trump ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE INDEPENDENT

Trang The Independent dẫn lời chú ruột của ông Livelsberger, ông Dean Livelsberger, cho biết nạn nhân là một người yêu nước tuyệt đối và yêu Lục quân Mỹ.

"Nó thường đăng những điều thể hiện sự yêu nước trên Facebook. Nó 100% yêu đất nước này. Nó yêu [Tổng thống đắc cử Donald] Trump", người chú cho biết.

Ông Dean Livelsberger cũng đặt nghi vấn về nguyên nhân vụ việc, cho rằng cháu ông là "siêu chiến binh" và không thể chế tạo thiết bị nổ nghiệp dư như vậy. "Nó có thể chế quả bom phá hủy nửa khách sạn đó nếu nó thật sự muốn làm hại người khác", ông Dean nói. Vụ nổ làm 7 người gần đó bị thương nhẹ.

Cảnh sát McMahill nói ông Livelsberger có khả năng đã chuẩn bị cho một vụ tấn công gây sát thương lớn hơn nhưng lớp thép dày của chiếc Cybertruck đã cản phần lớn sức nổ. Thiệt hại từ vụ nổ chủ yếu xảy ra bên trong xe và không ảnh hưởng đến các cánh cửa khách sạn chỉ cách đó vài mét.

"Mức độ phức tạp của vụ nổ không phải là điều chúng ta có thể nghĩ tới được từ một người có kinh nghiệm quân sự như vậy", đặc vụ Kenny Cooper của Cục Quản lý rượu, thuốc là, súng và thuốc nổ phân tích.

Vụ nổ xảy ra vài giờ sau khi một người lái xe tải tông vào đám đông đón năm mới tại New Orleans (bang Louisiana) làm 15 người thiệt mạng. Nhà chức trách ban đầu nghi ngờ hai vụ việc liên quan vì cả hai chiếc xe đều được thuê qua cùng một ứng dụng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác nhận hai người liên quan trong hai vụ hành động độc lập. Hung thủ tông xe tại New Orleans tên Shamsud-Din Jabbar, là cựu quân nhân và được cho là ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).