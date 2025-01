Loạt tình tiết mới trong vụ tông xe tại Mỹ, số người thiệt mạng tăng lên 15

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa thông báo số người thiệt mạng trong vụ tông xe tại thành phố New Orleans (bang Lousiana) rạng sáng 1.1 đã tăng lên thành 15 người, bên cạnh 30 người bị thương, theo Reuters.

Nghi phạm được xác định là Shamsud-Din Jabbar (42 tuổi) sống ở bang Texas. Người này bị tiêu diệt trong vụ đấu súng với cảnh sát sau khi tông xe vào đám đông đón năm mới tại khu vực giao lộ đông du khách.

Tài xế đâm vào đám đông mừng năm mới ở Mỹ, ít nhất 15 người chết

FBI cho biết cảnh sát tìm thấy vũ khí và một thiết bị nổ khả nghi trong chiếc xe tải mà đối tượng đã thuê để gây án. Một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng được tìm thấy trong xe và cơ quan điều tra đang xem xét vụ việc có khả năng là hành động khủng bố.

Hiện trường vụ tông xe làm 15 người thiệt mạng tại New Orleans ẢNH: REUTERS

Jabbar phục vụ trong lực lượng chính quy của Lục quân Mỹ từ tháng 3.2007 đến tháng 1.2015, sau đó tham gia lực lượng dự bị đến tháng 7.2020. Người này được triển khai đến Afghanistan từ tháng 2.2009 đến tháng 1.2010. Trong thời gian tham gia quân đội, ông Jabbar là chuyên gia nguồn nhân lực và công nghệ thông tin.

Nghi phạm Shamsud-Din Jabbar ẢNH: REUTERS

Trong những năm gần đây, Jabbar làm kinh doanh, gồm nghề bất động sản. Hồ sơ tòa án cho thấy Jabbar ly hôn vợ vào năm 2022 sau 5 năm chung sống. Hai người có một người con.

Jabbar không có tiền sự bạo lực dù từng bị buộc tội trộm cắp vào năm 2002 và bị bắt vì lái xe với bằng lái không có hiệu lực vào năm 2005.

Theo tờ The New York Times, Jabbar cải đạo sang Hồi giáo sau khi xuất ngũ. Sau đó, ông cắt tóc và bắt đầu hành xử lạ lùng, theo ông Dwayne Marsh, chồng hiện tại của người vợ đã ly hôn với Jabbar.

FBI không tin rằng Jabbar hành động một mình. "Chúng tôi đang quyết liệt truy tìm mọi manh mối, gồm những cộng sự của ông ta", đặc vụ FBI Alethea Duncan nói trong cuộc họp báo.

Tổng thống Joe Biden phát biểu về vụ tông xe tại New Orleans ẢNH: REUTERS

Vài giờ sau vụ tông xe, một chiếc xe Cybertruck của hãng Tesla phát nổ trước khách sạn Trump ở thành phố Las Vegas (bang Nevada) khiến tài xế thiệt mạng và 7 người bị thương. Nhà chức trách đang điều tra khả năng hai vụ việc liên quan với nhau khi cả hai chiếc xe đều được thuê qua ứng dụng Turo.

Trong bài phát biểu vừa kết thúc, Tổng thống Joe Biden cho biết cơ quan hành pháp đang điều tra khả năng vụ tấn công tại New Orleans có liên quan vụ xe Tesla phát nổ trước khách sạn Trump. Nhà lãnh đạo cũng nói rằng có dấu hiệu cho thấy nghi phạm trong vụ tại New Orleans được truyền cảm hứng từ IS.