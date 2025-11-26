Khám phá tính năng mới hữu ích giúp dọn sạch hộp thư đến của Gmail

Dù bộ lọc spam của Google đã hoạt động tốt, người dùng vẫn bị 'ngộp thở' bởi hàng tá email bản tin và quảng cáo mà chính họ từng lỡ tay đăng ký. Tính năng mới nhất của Gmail sinh ra là để giải quyết triệt để vấn đề này.

Theo Google, hệ thống của họ đã tự động chặn tới 99,9% thư rác, lừa đảo và phần mềm độc hại. Tuy nhiên, cảm giác Hộp thư đến (Inbox) luôn bừa bộn vẫn hiện hữu. Nguyên nhân không phải do spam độc hại, mà đến từ thư rác 'hợp lệ' - những bản tin (newsletter), thông báo khuyến mãi, cập nhật sản phẩm mà về mặt kỹ thuật, bạn đã đồng ý nhận.

Để giải quyết tình trạng 'bội thực thông tin' và sự mệt mỏi khi phải xóa thủ công từng thư, Gmail đã tung ra tính năng 'Manage Subscriptions'.

Tính năng Manage Subscriptions mới của Gmail ẢNH: PCMAG

Gom gọn mọi phiền toái trên Gmail vào một nơi

Thay vì để các email quảng cáo nằm rải rác trôi nổi trong hộp thư, tính năng mới này tập hợp tất cả các nguồn gửi tin thường xuyên vào danh sách duy nhất.

Điểm thông minh của tính năng này là khả năng sàng lọc theo tần suất. Gmail sẽ thống kê và hiển thị cho bạn biết ai là kẻ đang 'spam' nhiều nhất với các mức định lượng như gửi hơn 20 email gần đây, 10 - 20 email, hoặc dưới 10 email. Nhờ đó, bạn dễ dàng nhận diện những kênh thông tin không còn giá trị để loại bỏ.

Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng

Tính năng này hiện đã bắt đầu được triển khai rộng rãi. Để sử dụng, bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

Mở ứng dụng Gmail hoặc truy cập Gmail trên trình duyệt.

Nhấn vào biểu tượng menu (ba dấu gạch ngang) ở góc trên bên trái.

Tìm và chọn mục 'Manage subscriptions' (Quản lý đăng ký).

Danh sách các nhà gửi thư sẽ hiện ra. Tại đây, bạn chỉ cần nhấn vào nút 'Unsubscribe' (Hủy đăng ký) bên cạnh tên người gửi để chặn họ vĩnh viễn.

Sau khi bạn nhấn hủy đăng ký, có thể mất vài ngày để yêu cầu này được các hệ thống gửi thư xử lý hoàn toàn. Ngoài ra, tính năng này chưa hỗ trợ tự động xóa các email cũ mà chỉ ngăn chặn các email mới trong tương lai.

Nếu bạn muốn một giải pháp mạnh mẽ hơn, các chuyên gia vẫn khuyên dùng Bộ lọc (Filters) truyền thống của Gmail để tự động xóa hoặc phân loại thư dựa trên từ khóa. Tuy nhiên, với đa số người dùng phổ thông cần sự nhanh gọn, 'Manage Subscriptions' chính là bước khởi đầu hoàn hảo để tìm lại sự ngăn nắp cho không gian số của mình.