Làm gì khi Gmail báo hết dung lượng?

Điều đầu tiên mà người dùng Gmail cần làm là kiểm tra dữ liệu số trong tài khoản Google của mình, bao gồm email, tập tin đính kèm hay trong Google Drive. Sau đó, thực hiện xóa các tập tin không cần thiết, đặc biệt là các tập tin ảnh hay video.

Nhiều người có thể khó chịu với thông báo bộ nhớ đầy trên Gmail ẢNH: PCMAG

Nếu không có thời gian hoặc không muốn mạo hiểm mất các tập tin quan trọng, một giải pháp nhanh chóng là tạo một tài khoản Gmail mới và nhập email từ tài khoản cũ. Để thực hiện điều này, người dùng cần thực hiện như sau:

Tạo tài khoản Gmail mới.

Ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng cài đặt hình bánh răng, chọn See all settings.

Chọn tab Account and Import.

Bên cạnh Check mail from other accounts, hãy nhấp vào Add a mail account.

Trong cửa sổ bật lên, nhập tên email mới và nhấp vào Next.

Chọn Import emails from my other account (POP3) và nhấp vào Next.

Điền thông tin chi tiết, chẳng hạn như địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu.

Bên cạnh POP Server Port, chọn 995.

Đánh dấu vào ô bên cạnh Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail.

Đánh dấu vào ô bên cạnh Archive incoming message (Skip the Inbox).

Nếu cần, người dùng có thể đánh dấu vào ô bên cạnh Label incoming messages.

Ở góc dưới bên phải của cửa sổ bật lên, nhấp vào Add Account.

Người dùng có thể tạo một Gmail mới và chuyển dữ liệu Gmail cũ sang đó ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu không ngại thay đổi địa chỉ email, việc tạo một tài khoản Gmail mới hoàn toàn có thể là giải pháp đơn giản hơn. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân khiến dung lượng lưu trữ đầy không phải do email, người dùng cần tìm cách khác.

Cách đảm bảo bộ nhớ Gmail không bao giờ đầy nữa

Để tránh tình trạng này trong tương lai, người dùng hãy hủy đăng ký khỏi dịch vụ gửi email không cần thiết bằng cách mở email từ người gửi muốn ngừng nhận tin nhắn và tìm nút Unsubscribe. Lưu ý rằng một số kẻ lừa đảo có thể lợi dụng nút này, vì vậy hãy cẩn thận khi nhấp vào các liên kết trong email.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các công cụ như Leave Me Alone, Clean Email và Inbox Zero để hủy đăng ký hàng loạt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng người dùng có thể vẫn nhận được email từ cùng một công ty do họ sử dụng nhiều hệ thống khác nhau.

Người dùng có thể thông báo với Google cho các nội dung mà mình cho là spam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu tình trạng hộp thư đến quá tải do spam, người dùng có thể báo cáo các email đáng ngờ với Google bằng cách mở email từ công ty đó, nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải và chọn các tùy chọn như Block, Report spam hoặc Report phishing.

Nếu chấp nhận trả phí

Cuối cùng, nếu dung lượng lưu trữ Gmail chủ yếu bị chiếm bởi ảnh hoặc tài liệu lớn, hãy xem xét đầu tư vào các giải pháp lưu trữ bổ sung như dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc ổ cứng gắn ngoài. Google One cung cấp nhiều gói lưu trữ từ 30 GB và lên đến 2 TB (với giá từ 19.000 đồng/tháng), giúp người dùng dễ dàng nâng cấp khi cần thiết.

Đừng quên thường xuyên dọn sạch thư mục rác trong tài khoản Gmail, vì các email đã xóa vẫn có thể chiếm dung lượng lưu trữ trong một tháng nữa.

Bằng cách thực hiện những bước này, người dùng có thể giữ cho dung lượng lưu trữ Gmail của mình luôn trong tình trạng tốt nhất.