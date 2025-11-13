Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Làm gì khi Gmail báo hết dung lượng?

Kiến Văn
Kiến Văn
13/11/2025 20:17 GMT+7

Việc nhận thông báo dung lượng lưu trữ Gmail đã đầy sẽ là một trải nghiệm khó chịu, tuy nhiên người dùng vẫn có thể giải quyết bằng một số bước đơn giản.

Điều đầu tiên mà người dùng Gmail cần làm là kiểm tra dữ liệu số trong tài khoản Google của mình, bao gồm email, tập tin đính kèm hay trong Google Drive. Sau đó, thực hiện xóa các tập tin không cần thiết, đặc biệt là các tập tin ảnh hay video.

Làm gì khi dung lượng Gmail đầy nhưng không muốn trả phí? - Ảnh 1.

Nhiều người có thể khó chịu với thông báo bộ nhớ đầy trên Gmail

ẢNH: PCMAG

Nếu không có thời gian hoặc không muốn mạo hiểm mất các tập tin quan trọng, một giải pháp nhanh chóng là tạo một tài khoản Gmail mới và nhập email từ tài khoản cũ. Để thực hiện điều này, người dùng cần thực hiện như sau:

  • Tạo tài khoản Gmail mới.
  • Ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng cài đặt hình bánh răng, chọn See all settings.
  • Chọn tab Account and Import.
  • Bên cạnh Check mail from other accounts, hãy nhấp vào Add a mail account.
  • Trong cửa sổ bật lên, nhập tên email mới và nhấp vào Next.
  • Chọn Import emails from my other account (POP3) và nhấp vào Next.
  • Điền thông tin chi tiết, chẳng hạn như địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu.
  • Bên cạnh POP Server Port, chọn 995.
  • Đánh dấu vào ô bên cạnh Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail.
  • Đánh dấu vào ô bên cạnh Archive incoming message (Skip the Inbox).
  • Nếu cần, người dùng có thể đánh dấu vào ô bên cạnh Label incoming messages.
  • Ở góc dưới bên phải của cửa sổ bật lên, nhấp vào Add Account.
Làm gì khi dung lượng Gmail đầy nhưng không muốn trả phí? - Ảnh 2.

Người dùng có thể tạo một Gmail mới và chuyển dữ liệu Gmail cũ sang đó

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu không ngại thay đổi địa chỉ email, việc tạo một tài khoản Gmail mới hoàn toàn có thể là giải pháp đơn giản hơn. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân khiến dung lượng lưu trữ đầy không phải do email, người dùng cần tìm cách khác.

Cách đảm bảo bộ nhớ Gmail không bao giờ đầy nữa

Để tránh tình trạng này trong tương lai, người dùng hãy hủy đăng ký khỏi dịch vụ gửi email không cần thiết bằng cách mở email từ người gửi muốn ngừng nhận tin nhắn và tìm nút Unsubscribe. Lưu ý rằng một số kẻ lừa đảo có thể lợi dụng nút này, vì vậy hãy cẩn thận khi nhấp vào các liên kết trong email.

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các công cụ như Leave Me Alone, Clean Email và Inbox Zero để hủy đăng ký hàng loạt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng người dùng có thể vẫn nhận được email từ cùng một công ty do họ sử dụng nhiều hệ thống khác nhau.

Làm gì khi dung lượng Gmail đầy nhưng không muốn trả phí? - Ảnh 3.

Người dùng có thể thông báo với Google cho các nội dung mà mình cho là spam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu tình trạng hộp thư đến quá tải do spam, người dùng có thể báo cáo các email đáng ngờ với Google bằng cách mở email từ công ty đó, nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải và chọn các tùy chọn như Block, Report spam hoặc Report phishing.

Nếu chấp nhận trả phí

Cuối cùng, nếu dung lượng lưu trữ Gmail chủ yếu bị chiếm bởi ảnh hoặc tài liệu lớn, hãy xem xét đầu tư vào các giải pháp lưu trữ bổ sung như dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc ổ cứng gắn ngoài. Google One cung cấp nhiều gói lưu trữ từ 30 GB và lên đến 2 TB (với giá từ 19.000 đồng/tháng), giúp người dùng dễ dàng nâng cấp khi cần thiết.

Đừng quên thường xuyên dọn sạch thư mục rác trong tài khoản Gmail, vì các email đã xóa vẫn có thể chiếm dung lượng lưu trữ trong một tháng nữa.

Bằng cách thực hiện những bước này, người dùng có thể giữ cho dung lượng lưu trữ Gmail của mình luôn trong tình trạng tốt nhất.

Tin liên quan

Google cho bạn bè trợ giúp khi quên mật khẩu Gmail

Google cho bạn bè trợ giúp khi quên mật khẩu Gmail

Google đã có tính năng mới như một 'chiếc phao cứu sinh' từ bạn bè khi quên mật khẩu Gmail.

Khám phá thêm chủ đề

Gmail Google dung lượng lưu trữ tài khoản trực tuyến Google One lưu trữ đám mây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận