Dập tắt tin đồn, Google trấn an hàng tỉ người dùng Gmail

Tuy nhiên, Google đã nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc này khi khẳng định "các báo cáo về vụ vi phạm bảo mật Gmail ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng là sai sự thật". Công ty nhấn mạnh rằng hệ thống phòng thủ của Gmail rất mạnh mẽ và người dùng vẫn được bảo vệ.

Google cho rằng vụ việc bắt nguồn từ hiểu nhầm trong cơ sở dữ liệu rò rỉ ẢNH: REUTERS

Sự nhầm lẫn này xuất phát từ một báo cáo của Troy Hunt, người sáng lập cơ sở dữ liệu đánh cắp thông tin Have I Been Pwned. Báo cáo này ghi nhận việc bổ sung 183 triệu tài khoản bị xâm phạm vào nền tảng, nhưng thực tế, các tài khoản này đến từ nhiều nguồn khác nhau, không phải từ ứng dụng hay dịch vụ duy nhất.

Troy Hunt cho biết chỉ có 9% trong số 183 triệu tài khoản là mới bị xâm phạm, tương đương với khoảng 16,4 triệu thông tin đăng nhập, con số này thấp hơn nhiều so với 183 triệu được báo cáo ban đầu và không liên quan cụ thể đến Gmail.

Google khuyên người dùng Gmail bật xác thực 2 lớp

Google cho biết thêm các báo cáo không chính xác này xuất phát từ sự hiểu lầm về cơ sở dữ liệu đánh cắp thông tin, nơi thường xuyên tổng hợp các hoạt động đánh cắp thông tin đăng nhập từ khắp nơi trên web. Điều này không phản ánh một cuộc tấn công mới nào nhắm vào bất kỳ cá nhân, công cụ hay nền tảng nào.

Để bảo vệ tài khoản Gmail, Google khuyến nghị người dùng nên bật xác thực hai yếu tố và thay đổi mật khẩu khi phát hiện thông tin đăng nhập bị rò rỉ. Công ty cũng cho biết Gmail sẽ tự động hành động khi phát hiện nhiều thông tin đăng nhập mở nhằm giúp người dùng đặt lại mật khẩu và bảo mật lại tài khoản.

Đây không phải là lần đầu tiên Google phải làm rõ vấn đề bảo mật của Gmail. Vào tháng 9 năm nay, công ty cũng đã bác bỏ các báo cáo cho rằng họ đã đưa ra cảnh báo bảo mật cho tất cả 2,5 tỉ người dùng Gmail.