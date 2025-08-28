Google cảnh báo 2,5 tỉ người dùng Gmail cần làm ngay điều này

Tháng trước, Google cảnh báo rằng những kẻ tấn công đang gia tăng các phương thức lừa đảo và đánh cắp thông tin đăng nhập chiếm tới 37% "các vụ xâm nhập thành công". Giờ đây, công ty tiếp tục đưa ra lời khuyên cho người dùng Gmail, nơi họ cho rằng chủ nhân cần thay đổi mật khẩu ngay lập tức, đặc biệt nếu họ chưa thực hiện điều này trong năm nay.

Người dùng Gmail nên thiết lập một passkey để bảo vệ tài khoản của mình ẢNH: PHONEARENA

Google cho biết, tin tặc không chỉ tấn công qua mạng mà còn giả danh bộ phận hỗ trợ của công ty để gọi điện và gửi email đến người dùng nhằm lừa đảo thông tin cá nhân. Đáng lo ngại hơn, Google chỉ ra rằng việc xác thực hai yếu tố (2FA) cũng không phải là một giải pháp hoàn hảo.

Tin tặc có thể lừa người dùng nhấp vào các liên kết dẫn đến trang đăng nhập giả mạo, từ đó thu thập thông tin nhạy cảm như mật khẩu và số an sinh xã hội. Google cho biết, mặc dù mật khẩu có thể bị đánh cắp, đoán ra hoặc quên, nhưng 64% người dùng vẫn không thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Người dùng Gmail nên làm gì?

Dựa trên khuyến cáo của Google, các chuyên gia cho rằng để tăng cường bảo mật, người dùng Gmail nên sử dụng trình quản lý mật khẩu độc lập thay vì trình duyệt như Chrome. Sau khi thay đổi mật khẩu, hãy thiết lập xác thực hai yếu tố bằng ứng dụng tạo mã sử dụng một lần.

Đặc biệt, nếu chưa thiết lập mã khóa (passkey), tốt hơn hết hãy tạo một passkey, có thể là dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc mã PIN nhằm giúp bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công lừa đảo.

Ghi nhận của Google cho biết, hiện tại chỉ có 34% người dùng Mỹ sử dụng passkey. Nếu người dùng nhận được yêu cầu nhập mật khẩu trên thiết bị có passkey, hãy đặc biệt cẩn trọng và không đăng nhập.

Cuối cùng, người dùng không nên đăng nhập qua các liên kết, ngay cả khi liên kết này có vẻ đến từ Google. Tốt hơn hết, hãy luôn cảnh giác để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.