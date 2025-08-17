Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Hai cập nhật đáng giá cho người dùng Gmail trên Android

Phong Đỗ
Phong Đỗ
17/08/2025 08:01 GMT+7

Ứng dụng Gmail trên Android đã cập nhật tính năng được mong chờ từ lâu.

Theo 9to5Google, trong bản cập nhật mới nhất cho ứng dụng Android, Google đã mang đến hai thay đổi đáng chú ý cho Gmail gồm bổ sung nút "Mark as read" (đánh dấu email đã đọc) tiện lợi ngay trên thông báo, đồng thời tiếp tục hoàn thiện giao diện Material 3 Expressive với thanh tìm kiếm được thiết kế lại.

Gmail có thể đánh dấu mail đã đọc ngay từ thông báo

Sau một thời gian triển khai thử nghiệm, tính năng được nhiều người dùng mong chờ nhất là nút "Mark as read" cuối cùng đã được phát hành rộng rãi. Kể từ phiên bản 2025.08.04.x, người dùng giờ đây có thể xử lý nhanh email đến mà không cần mở ứng dụng. Nút chức năng này sẽ xuất hiện ngay trên thanh thông báo, nằm giữa tùy chọn "Delete/Archive" và "Reply", giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và thao tác.

Hai cập nhật đáng giá cho người dùng Gmail trên Android - Ảnh 1.

Người dùng Gmail có thể đánh dấu mail đã đọc ngay từ thông báo

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5GOOGLE

Bên cạnh cải tiến về trải nghiệm, Google cũng tiếp tục làm mới giao diện Gmail theo ngôn ngữ thiết kế Material 3 Expressive. Thay đổi lần này tập trung vào thanh tìm kiếm ở phía trên. Cụ thể, nút menu và biểu tượng hồ sơ người dùng đã được dời ra bên ngoài, giúp cho thanh tìm kiếm trở nên gọn gàng và tập trung hơn. Theo Google, thiết kế này nhằm nhấn mạnh vai trò trung tâm của tính năng tìm kiếm. Giao diện mới cũng sẽ sớm được áp dụng cho cả ứng dụng Google Keep.

Hiện tại, trong khi nút "Mark as read" đã có mặt trên hầu hết thiết bị, các thay đổi về giao diện Material 3 Expressive vẫn đang trong quá trình triển khai dần và có thể mất một thời gian để đến được với tất cả người dùng.

Đây là những cải tiến nhỏ nhưng cho thấy Google vẫn đang liên tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên một trong những ứng dụng email phổ biến nhất thế giới.

