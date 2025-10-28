Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gmail, Apple, Facebook cùng bị cuốn vào vụ rò rỉ mật khẩu lớn nhất năm

Kiến Văn
Kiến Văn
28/10/2025 14:22 GMT+7

Một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn vừa được phát hiện, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu tài khoản trực tuyến, bao gồm cả người dùng Gmail.

Mới đây, công ty an ninh mạng Synthient (Mỹ) phát hiện 183 triệu mật khẩu, gồm hàng triệu thông tin đăng nhập Gmail, bị phát tán trên mạng. Cụ thể, một cơ sở dữ liệu khổng lồ lên tới 3,5 terabyte chứa khoảng 23 tỉ thông tin đăng nhập đã bị xâm phạm trong năm qua.

Chuyên gia an ninh mạng Troy Hunt, người sáng lập trang Have I Been Pwned, đã xác nhận thông tin này và cho biết cơ sở dữ liệu được tạo ra từ dữ liệu thu thập ở nhiều nền tảng khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc một số dịch vụ trực tuyến phổ biến, bao gồm Gmail, Apple và Facebook, đều có thể bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật này.

Gmail, Apple, Facebook cùng bị cuốn vào vụ rò rỉ mật khẩu lớn nhất năm - Ảnh 1.

Hàng triệu mật khẩu Gmail bị tung lên mạng

ẢNH: PCMAG

Ông Hunt cũng lưu ý rằng không phải tất cả thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu đều mới. Sau khi phân tích 94.000 mẫu dữ liệu, ông phát hiện rằng 92% trong số đó từng xuất hiện trong các vụ rò rỉ trước đây. Tuy nhiên, khoảng 8% dữ liệu, tương đương 16,4 triệu thông tin đăng nhập, là mới và chưa từng được công bố.

Hàng triệu người dùng Gmail có nguy cơ bị tin tặc chiếm tài khoản

Quan trọng hơn, Troy Hunt cho rằng các cơ sở dữ liệu này thường chứa ba thành phần chính: URL trang web, địa chỉ email và mật khẩu. Ví dụ, khi người dùng đăng nhập vào tài khoản Gmail, dữ liệu sẽ được liên kết với tên miền Gmail.com giúp tin tặc dễ dàng khai thác thông tin rò rỉ.

Để bảo vệ bản thân, người dùng nên truy cập trang web Have I Been Pwned để kiểm tra xem email của mình có bị ảnh hưởng trong bất kỳ vụ rò rỉ nào không. Chỉ cần nhập địa chỉ email và nhấp vào "Check". Nếu email nằm trong danh sách vi phạm, người dùng sẽ nhận được báo cáo chi tiết về số lần và thời gian xảy ra vi phạm. Nếu không, người dùng sẽ nhận được thông báo chúc mừng về tình trạng bảo mật của email.

Dù email có bị xâm phạm hay không, việc áp dụng các biện pháp bảo mật trực tuyến là rất quan trọng. Người dùng nên tránh sử dụng lại mật khẩu, sử dụng trình quản lý mật khẩu và bật xác thực hai yếu tố bất cứ khi nào có thể để tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình.

Tin liên quan

Gmail được mã hóa toàn diện giữa các nền tảng

Gmail được mã hóa toàn diện giữa các nền tảng

Google đang nâng cao bảo mật cho người dùng Gmail bằng cách triển khai mã hóa phía máy khách (E2EE) cho email, ngay cả khi gửi đến các nhà cung cấp email khác.

Khám phá thêm chủ đề

Gmail rò rỉ mật khẩu an ninh mạng Apple Facebook Dịch vụ trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận