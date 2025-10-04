Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Gmail được mã hóa toàn diện giữa các nền tảng

Kiến Văn
Kiến Văn
04/10/2025 09:06 GMT+7

Google đang nâng cao bảo mật cho người dùng Gmail bằng cách triển khai mã hóa phía máy khách (E2EE) cho email, ngay cả khi gửi đến các nhà cung cấp email khác.

Điều này có nghĩa là người gửi Gmail có thể mã hóa email giữa các nền tảng, đảm bảo rằng nội dung tin nhắn không bị truy cập trái phép.

Gmail được 'tăng giáp' với mã hóa toàn diện giữa các nền tảng - Ảnh 1.

Tính năng mã hóa E2EE của Gmail làm việc với cả các nền tảng khác

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng trong cách người nhận mở email. Khi gửi email mã hóa từ Gmail đến Gmail, người nhận sẽ thấy email trong định dạng thông thường vì Google có thể quản lý cơ sở hạ tầng cho cả hai bên. Ngược lại, khi gửi đến các nhà cung cấp khác, người nhận sẽ được chuyển hướng đến tài khoản Gmail khách để mở email, điều này có thể không diễn ra suôn sẻ như mong đợi.

Người dùng Gmail không cần các thao tác quá phức tạp

Google khẳng định tính năng này cho phép người dùng doanh nghiệp giao tiếp an toàn mà không cần phải trao đổi khóa hay tải xuống phần mềm phức tạp. "Khả năng này, với nỗ lực tối thiểu từ cả nhóm CNTT và người dùng cuối, giúp loại bỏ sự phức tạp của các giải pháp bảo mật truyền thống, đồng thời duy trì quyền kiểm soát dữ liệu và bảo mật nâng cao", đại diện Google cho biết.

Tính năng mã hóa này sẽ được triển khai cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus với tiện ích bổ sung Assured Controls. Quá trình triển khai đã bắt đầu, nhưng người dùng có thể phải chờ đến giữa tháng 10 mới thấy được những thay đổi.

Trong một bài đăng trên blog vào đầu năm 2025, Giám đốc sản phẩm cấp cao của Google Workspace Johney Burke và Giám đốc sản phẩm Julien Duplant đã chỉ trích giao thức S/MIME hiện tại vì tính phức tạp của nó, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đơn giản hóa mã hóa email giữa các nhà cung cấp. Không chỉ Google, Proton cũng đang nỗ lực cung cấp E2EE cho người dùng của mình, cùng với các liên kết bảo vệ bằng mật khẩu cho bên thứ ba khi xem email được mã hóa.

Khám phá thêm chủ đề

Gmail Google mã hóa dịch vụ email tính năng mới
