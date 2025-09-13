Gmail bổ sung tính năng theo dõi đơn hàng

Tính năng này sẽ hiển thị thông tin cập nhật về đơn hàng và tình trạng giao hàng tại vị trí duy nhất. Các gói hàng dự kiến đến trong vòng 24 giờ sẽ được ưu tiên hiển thị ở đầu hộp thư đến của Gmail và trong thẻ tóm tắt email mua hàng.

Giao diện tính năng mới trên ứng dụng Gmail ẢNH: GOOGLE

Dễ dàng điều hướng với Gmail

Chế độ Purchases sẽ chính thức được triển khai từ hôm nay trên cả phiên bản di động và web của Gmail trên toàn cầu. Tuy nhiên, tính năng này chỉ có sẵn cho tài khoản Gmail cá nhân. Để sử dụng, người dùng cần cập nhật ứng dụng Gmail mới nhất, mở tài khoản cá nhân vì chế độ này không hoạt động với tài khoản công việc.

Khi mở menu điều hướng trên Gmail, người dùng sẽ thấy chế độ Purchases xuất hiện. Tính năng này sẽ hiển thị tất cả email liên quan đến giao dịch mua hàng, bao gồm biên lai, số đơn hàng và số theo dõi. Ngoài ra, Gmail cũng sẽ cập nhật danh mục Promotions nhằm cho phép người dùng sắp xếp email theo thương hiệu và người gửi quan trọng nhất.

Google cũng cho biết, nếu người dùng muốn giữ nguyên cách sắp xếp danh mục Promotions hiện tại, họ có thể chọn tùy chọn sắp xếp theo "gần đây nhất". Tính năng này sẽ được ra mắt trên thiết bị di động trong vài tuần tới.

Mục Promotions trên ứng dụng Gmail ẢNH: GOOGLE

Với sự gia tăng của việc mua sắm trực tuyến, chế độ Purchases sẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi các đơn hàng của mình, đồng thời cảnh báo họ về thời gian giao hàng. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh gia tăng tình trạng trộm cắp hàng hóa.

Những cải tiến này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự tiện lợi cho người dùng trong việc quản lý các chương trình khuyến mãi từ các công ty mà họ quan tâm. Với những tính năng mới này, Gmail hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ hữu ích hơn cho người dùng trong mùa mua sắm sắp tới.