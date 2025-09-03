Người dùng Gmail 'thở phào' trước tuyên bố từ Google

Tuy nhiên Google đã chính thức phủ nhận những báo cáo này, đồng thời khẳng định hệ thống bảo mật của Gmail vẫn "mạnh mẽ và hiệu quả". Công ty tuyên bố trong một bài đăng trên blog hôm 1.9 rằng: "Gần đây đã xuất hiện một số thông tin sai lệch cho rằng chúng tôi đã đưa ra cảnh báo rộng rãi cho tất cả người dùng Gmail về một vấn đề bảo mật nghiêm trọng. Điều này hoàn toàn sai sự thật".

Cảnh báo với 2,5 tỉ người dùng Gmail mới đây là 'fake news' ẢNH: AFP

Mặc dù không nêu rõ các tuyên bố cụ thể, có vẻ như Google đang đề cập đến những thông báo bảo mật mà họ được cho là đã gửi vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, cảnh báo về sự gia tăng các cuộc tấn công lừa đảo và một vụ hack có thể ảnh hưởng đến người dùng.

Gmail có vấn đề bảo mật, nhưng không nghiêm trọng

Sự việc này đã khiến nhiều người dùng Gmail bối rối, đặc biệt là khi họ không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Google. Với 2,5 tỉ người dùng đang hoạt động, lẽ ra mọi người đều phải nhận được cảnh báo nếu có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

Theo Google, vấn đề bảo mật thực sự không nghiêm trọng như đã được báo cáo. Công ty đã gặp phải một sự cố bảo mật liên quan đến máy chủ Salesforce vào tháng 6, nhưng thông tin bị xâm nhập chủ yếu là công khai và không nhạy cảm. Google cho biết những người bị ảnh hưởng đã được thông báo và con số này nhỏ hơn nhiều so với 2,5 tỉ người dùng được đề cập.

Mặc dù Google đã cảnh báo về sự gia tăng các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến vào tháng 7, nhưng không có thông tin cụ thể nào được đưa ra. Google khẳng định rằng người dùng Gmail không gặp nguy hiểm và các biện pháp bảo vệ của họ vẫn ngăn chặn hơn 99,9% các nỗ lực lừa đảo và phần mềm độc hại.

Google cũng khuyến khích người dùng luôn cảnh giác về bảo mật trực tuyến, chú ý đến các cuộc tấn công lừa đảo và sử dụng các giải pháp thay thế mật khẩu như passkey. Nếu đã vội vàng đổi mật khẩu Gmail sau khi nghe tin tức tuần trước, điều đó cũng không sao vì việc thay đổi mật khẩu định kỳ được coi là một thói quen tốt. Hãy coi đây là lời nhắc nhở để mọi người luôn chú ý đến vấn đề bảo mật.