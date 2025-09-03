Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng Gmail 'thở phào' trước tuyên bố từ Google

Kiến Văn
Kiến Văn
03/09/2025 08:52 GMT+7

Người dùng Gmail đã dấy lên lo ngại về vấn đề bảo mật sau khi có thông tin cho rằng Google đã gửi cảnh báo đến 2,5 tỉ người dùng về một sự cố bảo mật nghiêm trọng.

Tuy nhiên Google đã chính thức phủ nhận những báo cáo này, đồng thời khẳng định hệ thống bảo mật của Gmail vẫn "mạnh mẽ và hiệu quả". Công ty tuyên bố trong một bài đăng trên blog hôm 1.9 rằng: "Gần đây đã xuất hiện một số thông tin sai lệch cho rằng chúng tôi đã đưa ra cảnh báo rộng rãi cho tất cả người dùng Gmail về một vấn đề bảo mật nghiêm trọng. Điều này hoàn toàn sai sự thật".

Người dùng Gmail thở phào trước tuyên bố từ Google - Ảnh 1.

Cảnh báo với 2,5 tỉ người dùng Gmail mới đây là 'fake news'

ẢNH: AFP

Mặc dù không nêu rõ các tuyên bố cụ thể, có vẻ như Google đang đề cập đến những thông báo bảo mật mà họ được cho là đã gửi vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, cảnh báo về sự gia tăng các cuộc tấn công lừa đảo và một vụ hack có thể ảnh hưởng đến người dùng.

Gmail có vấn đề bảo mật, nhưng không nghiêm trọng

Sự việc này đã khiến nhiều người dùng Gmail bối rối, đặc biệt là khi họ không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Google. Với 2,5 tỉ người dùng đang hoạt động, lẽ ra mọi người đều phải nhận được cảnh báo nếu có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

Theo Google, vấn đề bảo mật thực sự không nghiêm trọng như đã được báo cáo. Công ty đã gặp phải một sự cố bảo mật liên quan đến máy chủ Salesforce vào tháng 6, nhưng thông tin bị xâm nhập chủ yếu là công khai và không nhạy cảm. Google cho biết những người bị ảnh hưởng đã được thông báo và con số này nhỏ hơn nhiều so với 2,5 tỉ người dùng được đề cập.

Mất hơn 700 triệu đồng vì nhờ lấy lại mật khẩu Gmail

Mặc dù Google đã cảnh báo về sự gia tăng các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến vào tháng 7, nhưng không có thông tin cụ thể nào được đưa ra. Google khẳng định rằng người dùng Gmail không gặp nguy hiểm và các biện pháp bảo vệ của họ vẫn ngăn chặn hơn 99,9% các nỗ lực lừa đảo và phần mềm độc hại.

Google cũng khuyến khích người dùng luôn cảnh giác về bảo mật trực tuyến, chú ý đến các cuộc tấn công lừa đảo và sử dụng các giải pháp thay thế mật khẩu như passkey. Nếu đã vội vàng đổi mật khẩu Gmail sau khi nghe tin tức tuần trước, điều đó cũng không sao vì việc thay đổi mật khẩu định kỳ được coi là một thói quen tốt. Hãy coi đây là lời nhắc nhở để mọi người luôn chú ý đến vấn đề bảo mật.

Tin liên quan

Google cảnh báo 2,5 tỉ người dùng Gmail cần làm ngay điều này

Google cảnh báo 2,5 tỉ người dùng Gmail cần làm ngay điều này

Với hơn 2,5 tỉ người dùng trên toàn cầu, ứng dụng Gmail của Google đang trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc tấn công mạng.

Khám phá thêm chủ đề

Gmail Google Bảo mật cảnh báo fake news
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận