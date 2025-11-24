Google bác tin đồn sử dụng Gmail để huấn luyện AI

Theo Mashable, những ngày qua, người dùng Gmail trên toàn cầu đã có một phen hoang mang trước thông tin cho rằng Google đang tự động truy cập email cá nhân để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, khẳng định đây là thông tin sai lệch.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng 'gây bão' trên mạng xã hội X (Twitter cũ) của người dùng Dave Jones. Bài viết cảnh báo: "Thông điệp quan trọng cho tất cả người dùng Gmail. Bạn đã bị tự động đồng ý cho phép Gmail truy cập tất cả tin nhắn riêng tư và tệp đính kèm để đào tạo các mô hình AI".

Ngay lập tức, thông tin này lan truyền chóng mặt. Nhiều trang tin và diễn đàn công nghệ đã chia sẻ lại, kèm theo hướng dẫn người dùng cách tắt tùy chọn 'Smart Features' trong phần cài đặt Gmail, với niềm tin rằng hành động này sẽ ngăn chặn việc dữ liệu bị 'đánh cắp' để nuôi AI.

Người dùng hoang mang trước tin đồn Google sử dụng dữ liệu Gmail để 'dạy' AI ẢNH: MASHABLE

Trước làn sóng lo ngại, đại diện Google đã chính thức lên tiếng với trang tin Mashable, khẳng định các cáo buộc trên là hoàn toàn vô căn cứ.

"Những báo cáo này gây hiểu lầm nghiêm trọng. Chúng tôi không thay đổi cài đặt của bất kỳ ai. Các tính năng thông minh thuộc 'Smart Features' của Gmail đã tồn tại trong nhiều năm để phục vụ người dùng và chúng tôi tuyệt đối không sử dụng nội dung Gmail của bạn để đào tạo mô hình AI Gemini", phát ngôn viên của Google nhấn mạnh.

Hãng cũng khẳng định cam kết minh bạch: "Chúng tôi luôn rõ ràng và thông báo cụ thể nếu có bất kỳ thay đổi nào trong điều khoản dịch vụ và chính sách". Thực chất, sự hiểu lầm bắt nguồn từ việc người dùng đánh đồng giữa việc 'AI hỗ trợ trong Gmail' và 'dùng Gmail để huấn luyện AI'.

Các tính năng thông minh (như Smart Compose, gợi ý câu trả lời bằng AI...) tích hợp mô hình Gemini vào Workspace để giúp người dùng soạn thảo và xử lý công việc nhanh hơn. Google khẳng định trong chính sách bảo mật: "Dữ liệu của bạn ở lại trong Workspace. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu Workspace của bạn để đào tạo hoặc cải thiện nền tảng AI tạo sinh... mà không có sự cho phép".

Như vậy, việc tắt các tính năng này không giúp bảo mật dữ liệu hơn (vì Google vốn dĩ không dùng dữ liệu đó để huấn luyện AI), mà chỉ khiến trải nghiệm sử dụng Gmail của bạn trở nên kém thông minh và bất tiện hơn.