Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google bác tin đồn sử dụng Gmail để huấn luyện AI

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/11/2025 15:37 GMT+7

Thực hư việc Google âm thầm dùng dữ liệu người dùng để 'nuôi' Gemini?

Theo Mashable, những ngày qua, người dùng Gmail trên toàn cầu đã có một phen hoang mang trước thông tin cho rằng Google đang tự động truy cập email cá nhân để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, khẳng định đây là thông tin sai lệch.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng 'gây bão' trên mạng xã hội X (Twitter cũ) của người dùng Dave Jones. Bài viết cảnh báo: "Thông điệp quan trọng cho tất cả người dùng Gmail. Bạn đã bị tự động đồng ý cho phép Gmail truy cập tất cả tin nhắn riêng tư và tệp đính kèm để đào tạo các mô hình AI".

Ngay lập tức, thông tin này lan truyền chóng mặt. Nhiều trang tin và diễn đàn công nghệ đã chia sẻ lại, kèm theo hướng dẫn người dùng cách tắt tùy chọn 'Smart Features' trong phần cài đặt Gmail, với niềm tin rằng hành động này sẽ ngăn chặn việc dữ liệu bị 'đánh cắp' để nuôi AI.

Google lên tiếng: Dừng ngay việc tắt tính năng Gmail vì tin đồn thất thiệt - Ảnh 1.

Người dùng hoang mang trước tin đồn Google sử dụng dữ liệu Gmail để 'dạy' AI

ẢNH: MASHABLE

Trước làn sóng lo ngại, đại diện Google đã chính thức lên tiếng với trang tin Mashable, khẳng định các cáo buộc trên là hoàn toàn vô căn cứ.

"Những báo cáo này gây hiểu lầm nghiêm trọng. Chúng tôi không thay đổi cài đặt của bất kỳ ai. Các tính năng thông minh thuộc 'Smart Features' của Gmail đã tồn tại trong nhiều năm để phục vụ người dùng và chúng tôi tuyệt đối không sử dụng nội dung Gmail của bạn để đào tạo mô hình AI Gemini", phát ngôn viên của Google nhấn mạnh.

Hãng cũng khẳng định cam kết minh bạch: "Chúng tôi luôn rõ ràng và thông báo cụ thể nếu có bất kỳ thay đổi nào trong điều khoản dịch vụ và chính sách". Thực chất, sự hiểu lầm bắt nguồn từ việc người dùng đánh đồng giữa việc 'AI hỗ trợ trong Gmail' và 'dùng Gmail để huấn luyện AI'.

Các tính năng thông minh (như Smart Compose, gợi ý câu trả lời bằng AI...) tích hợp mô hình Gemini vào Workspace để giúp người dùng soạn thảo và xử lý công việc nhanh hơn. Google khẳng định trong chính sách bảo mật: "Dữ liệu của bạn ở lại trong Workspace. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu Workspace của bạn để đào tạo hoặc cải thiện nền tảng AI tạo sinh... mà không có sự cho phép".

Như vậy, việc tắt các tính năng này không giúp bảo mật dữ liệu hơn (vì Google vốn dĩ không dùng dữ liệu đó để huấn luyện AI), mà chỉ khiến trải nghiệm sử dụng Gmail của bạn trở nên kém thông minh và bất tiện hơn.

Tin liên quan

Gmail lấy dữ liệu người dùng để huấn luyện AI

Gmail lấy dữ liệu người dùng để huấn luyện AI

Gmail bị phát hiện đang sử dụng thư từ riêng tư và dữ liệu đính kèm để luyện Gemini mà người dùng không hề hay biết.

Khám phá thêm chủ đề

Google sử dụng người dùng dữ liệu đào tạo mô hình Gmail huấn luyện tin đồn công nghệ Gemini Truy cập Email
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận