Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung công bố chip 2nm đầu tiên cho smartphone

Kiến Văn
Kiến Văn
19/12/2025 20:09 GMT+7

Samsung vừa chính thức công bố Exynos 2600, chip di động 2nm đầu tiên mà công ty dự kiến giới thiệu cho dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau.

Exynos 2600 sẽ là câu trả lời của Samsung nhằm cạnh tranh trực tiếp với Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm nhằm mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý. Đây là chip đầu tiên dành cho smartphone được sản xuất trên tiến trình 2nm, một bước tiến so với tiến trình 3nm của chip Snapdragon mới nhất. Với CPU, GPU và NPU mới, Exynos 2600 hứa hẹn sẽ mang lại hiệu năng vượt trội.

Samsung công bố chip 2nm đầu tiên cho smartphone - Ảnh 1.

Exynos 2600 là chip di động đầu tiên được sản xuất trên quy trình 2nm

ẢNH: SAMSUNG

Chip này được trang bị CPU 10 nhân mới, sử dụng kiến trúc Arm v9.3, bao gồm một lõi C1 Ultra chính với tốc độ 3,8 GHz, ba lõi C1 Pro hiệu năng cao với tốc độ 3,25 GHz và sáu lõi C1 Pro khác với tốc độ 2,75 GHz. Samsung cho biết, hiệu năng của CPU này tăng 39% so với phiên bản Exynos 2500 trước đó.

Con chip 2nm lấy lại vị thế cho Samsung

NPU mới tích hợp trong Exynos 2600 được cho là cải thiện hiệu suất AI (trí tuệ nhân tạo) lên đến 113%, cho phép hỗ trợ các mô hình phức tạp hơn. Bên cạnh đó, bảo mật trên thiết bị cũng được nâng cấp thông qua công nghệ bảo mật ảo hóa và mật mã hậu lượng tử lai hỗ trợ phần cứng.

Chip Exynos 2600 còn tích hợp GPU Xclipse 960 hứa hẹn mang lại hiệu năng tính toán gấp đôi so với thế hệ trước và cải thiện hiệu suất dò tia lên đến 50%. Công nghệ Exynos Neural Super Sampling (ENSS) cũng được tích hợp để nâng cấp độ phân giải và tạo khung hình dựa trên trí tuệ nhân tạo, giúp trải nghiệm chơi game mượt mà hơn.

Đối với khả năng chụp ảnh, Exynos 2600 hỗ trợ camera lên đến 320 MP và có thể chụp ảnh 108 MP mà không bị trễ màn trập. Chip này cũng cho phép quay video 8K ở 30fps hoặc 4K ở 120 fps với HDR. Hệ thống nhận diện hình ảnh AI giúp phát hiện chi tiết nhỏ và giảm mức tiêu thụ điện năng đến 50%.

Nhằm cải thiện khả năng quản lý nhiệt, Samsung đã áp dụng phương pháp Heat Path Block (HPB) giúp giảm điện trở nhiệt lên đến 16%, từ đó giữ cho nhiệt độ của SoC ổn định hơn.

Exynos 2600 còn hỗ trợ bộ nhớ UFS 4.1 và DRAM LPDDR5X, cho phép xuất hình ảnh lên đến 4K 120 Hz và phát video HDR10+. Tuy nhiên, chip này không tích hợp chip không dây và có thể sẽ sử dụng chip kết nối và modem riêng để hỗ trợ 5G, Bluetooth và Wi-Fi.

Tuy nhiên, hiệu năng thực tế của Exynos 2600 sẽ chỉ có thể được kiểm chứng khi nó chính thức ra mắt cùng dòng Galaxy S26 vào năm tới.

