Lỗi nhỏ trên ổ SSD 'bóp nghẹt' hiệu suất máy tính

Kiến Văn
Kiến Văn
30/11/2025 10:18 GMT+7

Dù sở hữu một hệ thống với GPU mạnh mẽ hay CPU hiện đại, hiệu suất máy tính vẫn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu ổ SSD gặp vấn đề.

Một trong những nguyên nhân phổ biến mà nhiều người thường bỏ qua là dung lượng trống trên ổ SSD. Khi ổ SSD gần đầy, tốc độ hoạt động của nó sẽ giảm đáng kể.

Nguyên nhân khiến SSD chậm lại

Mọi thứ bắt nguồn từ việc SSD chỉ hoạt động hiệu quả nhất khi còn đủ dung lượng trống. Nếu ổ SSD bị đầy, người dùng có thể gặp phải tình trạng màn hình tải chậm, sự cố tải tài nguyên, hoặc xuất hiện hiện tượng texture trong các trò chơi. Lý do vì SSD cần một lượng dung lượng trống nhất định để thực hiện các tác vụ như thu gom rác.

Một lỗi nhỏ ít ai biết trên ổ SSD đủ 'bóp nghẹt' hiệu suất máy tính - Ảnh 1.

Hiệu suất SSD sẽ giảm nếu dung lượng sử dụng hết khoảng 80 - 90%

ẢNH: REUTERS

Được biết, khi ổ SSD đầy, bộ nhớ đệm SLC sẽ không còn đủ dung lượng để có thể hoạt động một cách hiệu quả. SSD ghi dữ liệu theo từng trang nhỏ, nhưng chỉ có thể xóa trên các khối lớn hơn. Khi dung lượng trống giảm, bộ điều khiển SSD phải thực hiện nhiều công việc hơn để ghi dữ liệu mới, dẫn đến tình trạng chậm chạp.

Mặc dù dung lượng ổ SSD không ảnh hưởng trực tiếp đến khung hình trên giây (fps), nhưng nó có thể làm chậm thời gian tải và tốc độ tải các nội dung trong trò chơi. Nếu gặp phải màn hình tải chậm hoặc hiện tượng texture hiện ra, SSD có thể là nguyên nhân chính. Ngoài ra, nếu ổ SSD gặp vấn đề, trải nghiệm chơi game sẽ bị gián đoạn vì các trò chơi hiện đại thường xuyên truyền tải dữ liệu từ ổ SSD.

Dung lượng tối ưu cho ổ SSD

Để duy trì hiệu suất tối ưu, người dùng nên giữ dung lượng ổ SSD dưới 80%. Nhiều nguồn khuyên rằng hiệu suất bắt đầu giảm khi ổ SSD đạt khoảng 50% dung lượng, do đó việc theo dõi dung lượng trống là rất quan trọng.

Một lỗi nhỏ ít ai biết trên ổ SSD đủ 'bóp nghẹt' hiệu suất máy tính - Ảnh 2.

Sử dụng Task Manager để theo dõi mức sử dụng ổ đĩa khi khởi động trò chơi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi muốn xác định xem ổ SSD có phải là nguyên nhân gây ra hiệu suất kém hay không, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

  • Kiểm tra dung lượng trống trên ổ đĩa. Nếu chiếm dụng khoảng 80 - 90%, có thể ổ SSD đang gặp vấn đề.
  • Sử dụng Task Manager và chọn Performance > Disk để theo dõi mức sử dụng ổ đĩa khi khởi động trò chơi. Nếu mức sử dụng luôn đạt 100%, ổ SSD có thể đang gặp trục trặc.
  • Người dùng có chạy phần mềm như CrystalDiskInfo để kiểm tra tình trạng sức khỏe ổ SSD. Nhiều thương hiệu SSD cung cấp phần mềm quản lý riêng, chẳng hạn Samsung Magician.

Nếu nhận thấy ổ SSD của mình đã đầy, hãy xem xét gỡ cài đặt các trò chơi không sử dụng hoặc đầu tư thêm một ổ SSD mới. Việc duy trì hiệu suất ổ SSD là rất quan trọng cho trải nghiệm máy tính của người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

