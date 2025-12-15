Giá DRAM và NAND tăng mạnh khiến Nintendo Switch 2 ngày càng khó tiếp cận

Theo TechSpot, Nintendo đang phải đối mặt với áp lực chi phí gia tăng khi giá DRAM và NAND - hai thành phần bộ nhớ chủ chốt của Nintendo Switch 2 - tăng mạnh, đe dọa đến chiến lược giá và khả năng tiếp cận của thiết bị này trên thị trường.

Hiện tại, giá DRAM LPDDR5X dung lượng 12 GB dùng trong Switch 2 đã tăng khoảng 41% chỉ trong ba tháng gần đây. Đồng thời, bộ nhớ NAND flash 256 GB - thành phần lưu trữ chính trong máy - cũng ghi nhận mức tăng 8%. Tình trạng này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp AI, khiến nguồn cung bộ nhớ toàn cầu trở nên khan hiếm và giá cả leo thang nhanh chóng.

Giá các linh kiện như DRAM và NAND tăng khiến chi phí lắp ráp Switch 2 đội lên, đẩy giá bán có thể tăng theo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFIXIT

Sự leo thang của chi phí bộ nhớ đã bắt đầu phản ánh rõ trong giá thị trường các phụ kiện liên quan, như thẻ nhớ microSD Express dùng để mở rộng dung lượng cho Switch 2. Một số nhà bán lẻ thậm chí đã tạm ngưng niêm yết sản phẩm DRAM vì giá biến động quá mạnh. Pelham Smithers, giám đốc điều hành tại hãng phân tích Pelham Smithers Associates nhận định phần chi phí tăng thêm này đang dần được chuyển sang người tiêu dùng.

Nintendo hiện không công bố chi tiết lợi nhuận trên từng chiếc Switch 2, nhưng các phân tích từ ngành công nghiệp cho thấy biên lợi nhuận phần cứng đang rất thấp, thậm chí tiệm cận mức không lợi nhuận trong giai đoạn đầu bán hàng. Chiến lược này cho thấy Nintendo đang ưu tiên mở rộng số lượng người dùng thay vì tối ưu lợi nhuận ngắn hạn. Tuy nhiên, với mức tăng chi phí linh kiện hiện tại, việc tiếp tục giữ giá bán cũ có thể trở nên không bền vững.

Trong tháng qua, phản ứng từ giới đầu tư trước thông tin này đã khiến giá cổ phiếu của Nintendo giảm mạnh, kéo theo mức vốn hóa thị trường sụt tới 14 tỉ USD. Dù vậy, công ty vẫn giữ nguyên kỳ vọng tích cực khi điều chỉnh mục tiêu doanh số Switch 2 đến tháng 3.2026 từ 15 lên 19 triệu máy.

Tình trạng giá bộ nhớ leo thang không chỉ ảnh hưởng đến Nintendo mà còn tác động tới toàn bộ ngành hàng tiêu dùng điện tử. Các thiết bị như laptop, GPU và cả các hệ máy chơi game khác nhiều khả năng cũng sẽ bị kéo vào làn sóng tăng giá nếu xu hướng này tiếp diễn.