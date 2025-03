Rò rỉ thông số chip AMD AERITH Plus trên Steam Deck 2

Theo Wccftech, thông tin về thế hệ máy chơi game Steam Deck 2 tiếp tục được hé lộ khi một bản ghi vận chuyển từ NBD cho thấy sự xuất hiện của SoC (vi mạch tích hợp) AERITH Plus - phiên bản nâng cấp của AERITH vốn đang được sử dụng trong Steam Deck hiện tại. Theo dữ liệu rò rỉ, AERITH Plus sẽ có xung nhịp tối đa 3,8 GHz, cao hơn 300 MHz so với mức 3,5 GHz của AERITH. Ngoài ra, SoC này cũng có mức TDP tối đa 20W, cao hơn mức 15W của thế hệ trước.

Thế hệ Steam Deck đầu tiên được trang bị chip AERITH với kiến trúc Zen 2 hiện đã thua về hiệu năng của các thiết bị dùng Zen 4 như ASUS ROG Ally hay Lenovo Legion Go ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

AERITH là tên mã của SoC được AMD thiết kế riêng cho Steam Deck, dựa trên kiến trúc Zen 2 với 4 nhân, 8 luồng và GPU tích hợp sử dụng kiến trúc RDNA 2. Phiên bản AERITH Plus được cho là sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể về hiệu suất. Ngoài việc tăng tốc độ xung nhịp, GPU tích hợp của SoC này cũng có thể đạt mức tối đa 1,8 GHz, cao hơn 200 MHz so với mức 1,6 GHz của GPU trên AERITH. Đi kèm với đó là bộ nhớ LPDDR5X tốc độ 8.533 MT/giây của Samsung, nâng cấp đáng kể so với LPDDR5 6.400 MT/giây hiện tại.

Việc AMD nâng cấp SoC cho Steam Deck thế hệ tiếp theo có thể cho thấy Valve đang chuẩn bị một bước nhảy vọt về hiệu suất cho thiết bị cầm tay này. Năm ngoái, Valve từng xác nhận họ muốn thế hệ Steam Deck tiếp theo có hiệu suất vượt trội so với phiên bản hiện tại. Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, AERITH Plus có thể là một phiên bản tùy chỉnh của dòng vi xử lý Kraken Point, dựa trên kiến trúc Zen 5 với tối đa 8 nhân, 16 luồng và GPU tích hợp 12 đơn vị tính toán. Điều này có thể giúp thiết bị cải thiện đáng kể khả năng xử lý đồ họa và hiệu suất tổng thể.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về Steam Deck 2, cũng như cấu hình chi tiết của SoC AERITH Plus. Những rò rỉ ban đầu cho thấy thiết bị có thể ra mắt vào năm sau, nhưng vẫn cần chờ thêm thông tin từ Valve hoặc AMD để xác nhận.