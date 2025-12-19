Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những sản phẩm Apple biến mất khỏi kệ hàng trong năm 2025

Phong Đỗ
Phong Đỗ
19/12/2025 10:09 GMT+7

Năm nay Apple đã 'khai tử' hàng loạt thiết bị để dọn đường cho iPhone Air và siêu chip M5.

Năm 2025 được giới chuyên môn đánh giá là 'bước đệm' của Apple. Trong khi chờ đợi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và Siri thế hệ mới vào năm 2026, "táo khuyết" đã mạnh tay tái cấu trúc dải sản phẩm của mình. Dưới đây là những cái tên đã chính thức nói lời tạm biệt trong năm nay.

Apple 'thanh lọc' dòng iPhone: Tạm biệt Plus, chào đón Air

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở mảng điện thoại. Apple đã ngừng sản xuất tới 5 mẫu iPhone trong năm.

  • Dòng iPhone SE và iPhone 14/15: Đã lùi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho iPhone 16e - tân binh giá rẻ với thiết kế hiện đại và chip xử lý mạnh mẽ hỗ trợ Apple Intelligence.
  • Dòng Plus: iPhone 16 Plus chính thức là chiếc điện thoại màn hình lớn giá rẻ cuối cùng. Tháng 9.2025, Apple đã thay thế nó bằng dòng iPhone Air siêu mỏng và iPhone 17 tiêu chuẩn.
  • iPhone 16 Pro/Pro Max: Bị thay thế bởi loạt iPhone 17 Pro với khung nhôm kính mới và hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) tiên tiến, giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt.
17 sản phẩm Apple đã biến mất khỏi kệ hàng trong năm 2025 - Ảnh 1.

Hàng loạt sản phẩm của Apple đã 'xuống kệ' trong năm nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BLOOMBERG

Cú sốc iPad và bước tiến của Apple Watch

Người dùng iPad Air M2 có lẽ là những người 'đau lòng' nhất khi thiết bị của họ bị khai tử khi chưa tròn 1 năm tuổi, để thay thế bằng phiên bản chạy chip M3. Trong khi đó, iPad Gen 10 được nâng cấp nhẹ lên chip A16 nhưng vẫn 'lệch pha' khi không hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo).

Ở mảng thiết bị đeo, Apple Watch Ultra 3 đã xuất hiện để thay thế Ultra 2, mang theo kết nối 5G và vệ tinh - một nâng cấp đáng giá cho dân thám hiểm. Dòng Watch SE giá rẻ cũng được 'lên đời' mạnh mẽ với màn hình Always-On và chip S10.

MacBook và Vision Pro: Kỷ nguyên chip M5 bắt đầu

Dù 2025 không phải là năm bùng nổ của Mac, nhưng nó đánh dấu sự xuất hiện của chip M5 trên MacBook Pro bản cơ sở và đặc biệt là trên Vision Pro thế hệ mới. Chiếc kính Vision Pro đời đầu - sản phẩm từng gây tranh cãi - đã bị ngừng bán. Phiên bản mới chạy chip M5 hứa hẹn xử lý mượt mà hơn, màn hình đẹp hơn, dù vấn đề về pin và trọng lượng vẫn còn đó. Ngoài ra, AirPods Pro 3 với cảm biến nhịp tim cũng đã chính thức thay thế thế hệ 2, biến tai nghe thành một thiết bị theo dõi sức khỏe thực thụ.

Chờ đợi gì ở năm 2026?

Việc 'dọn dẹp' hàng loạt sản phẩm cũ trong năm 2025 được cho là động thái chuẩn bị cho năm 2026 bùng nổ. Giới thạo tin dự đoán Apple sẽ tung ra iPhone màn hình gập đầu tiên, kính AR và hoàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh.

