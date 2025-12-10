Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cách tắt các tính năng AI 'nặng nề' trên Windows 11

Phong Đỗ
10/12/2025 14:31 GMT+7

Cách 'thổi bay' toàn bộ các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) nặng nề trên Windows 11 chỉ trong vài giây.

Windows 11 đang ngày càng trở thành một sân chơi AI khổng lồ. Đặc biệt với bản cập nhật lớn 25H2 gần đây, số lượng tính năng thông minh được thêm vào nhiều đến mức khiến không ít người dùng cảm thấy e ngại khi nâng cấp. Trong khi Microsoft không giấu giếm tham vọng biến Windows thành một 'hệ điều hành tự chủ' (agentic OS), thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng người dùng phải làm gì nếu họ không muốn điều đó?

Câu trả lời vừa xuất hiện trên GitHub dưới cái tên RemoveWindowsAI, bạn đọc có thể tham khảo công cụ tại địa chỉ github.com/zoicware/RemoveWindowsAI.

Cách giúp PC chạy Windows 11 sạch bóng các tính năng AI thừa thãi

Được phát triển bởi zoicware, đoạn script RemoveWindowsAI hứa hẹn sẽ quét sạch các tính năng AI mà Microsoft đã tích hợp sâu vào hệ điều hành, từ trợ lý ảo Copilot cho đến tính năng gây tranh cãi Recall.

Điểm mạnh của công cụ này nằm ở sự đơn giản và minh bạch. Thay vì phải mò mẫm trong hàng chục menu cài đặt phức tạp, người dùng chỉ cần chạy một lệnh đơn giản trên PowerShell. Script cung cấp một danh sách tùy chọn rõ ràng, cho phép can thiệp vào Registry hoặc ẩn các thành phần AI trong Settings chỉ trong tích tắc.

Cách giải quyết sự nặng nề do các tính năng AI trên Windows 11 - Ảnh 1.

Giao diện trực quan của RemoveWindowsAI

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tác giả của RemoveWindowsAI cũng rất cẩn trọng khi tích hợp chế độ 'Revert Mode' (Hoàn tác). Điều này có nghĩa là nếu người dùng đổi ý hoặc cần sử dụng lại một tính năng AI nào đó, họ có thể khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu, đảm bảo không có sự mất mát vĩnh viễn nào.

Thử nghiệm thực tế cho thấy script hoạt động trơn tru với giao diện đồ họa (GUI) trực quan. Bên cạnh mỗi nút tắt/bật đều có chú thích rõ ràng về chức năng của tính năng đó.

Hiện tại, RemoveWindowsAI tập trung xử lý các tính năng AI trên các bản phát hành Windows ổn định (Stable). Đối với các tính năng mới đang thử nghiệm trên kênh Insider, công cụ sẽ chưa can thiệp ngay để tránh lỗi hệ thống.

Ngoài ra, một số tính năng như Gaming Copilot, OneDrive AI hay Windows Studio Effects sẽ cần người dùng tắt thủ công. Tuy nhiên, trang GitHub của dự án cũng đã cung cấp hướng dẫn chi tiết cho các thao tác này.

Sự xuất hiện của RemoveWindowsAI là minh chứng rõ ràng cho thấy dù công nghệ có tiến bộ đến đâu, quyền kiểm soát thiết bị cuối cùng vẫn phải thuộc về người sử dụng.

Microsoft Windows 11 tính năng AI Hiệu suất AI trí tuệ nhân tạo agentic OS GITHUB
