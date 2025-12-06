Microsoft nâng cấp hộp thoại Run sau 30 năm

Theo TechRadar, đối với các quản trị viên hệ thống và người dùng Windows lâu năm, tổ hợp phím Windows + R (mở hộp thoại Run) là một công cụ quen thuộc và hữu ích nhờ tốc độ và sự đơn giản. Tuy nhiên, trong khi cả hệ điều hành Windows 11 đã chuyển sang giao diện Fluent bóng bẩy, hộp thoại Run vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cũ kỹ suốt 3 thập kỷ qua. Và điều này sắp thay đổi.

Hé lộ diện mạo mới của hộp thoại Run trên Windows 11

Thông tin rò rỉ từ tài khoản @PhantomOfEarth trên mạng xã hội X cho thấy, trong bản dựng thử nghiệm (bản dựng 26534) của Windows 11, Microsoft đang âm thầm phát triển một giao diện Run hoàn toàn mới. Cụ thể:

Thiết kế Fluent : Các góc được bo tròn mềm mại, hiệu ứng trong suốt (Mica/Acrylic) bắt mắt và hỗ trợ chế độ nền tối (Dark Mode) hoàn chỉnh.

: Các góc được bo tròn mềm mại, hiệu ứng trong suốt (Mica/Acrylic) bắt mắt và hỗ trợ chế độ nền tối (Dark Mode) hoàn chỉnh. Kích thước : Hộp thoại được thiết kế lớn và thoáng hơn so với bản cũ.

: Hộp thoại được thiết kế lớn và thoáng hơn so với bản cũ. Tính năng thông minh: Tự động hiển thị danh sách các lệnh đã dùng gần đây ngay phía trên thanh nhập liệu, đồng thời hiển thị biểu tượng của ứng dụng tương ứng giúp người dùng dễ dàng nhận diện.

Giao diện mới của hộp thoại Run trên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Mặc dù việc nâng cấp giao diện là điều đáng hoan nghênh, nhưng cộng đồng người dùng chuyên sâu lại tỏ ra nghi ngại về vấn đề hiệu năng.

Hộp thoại Run vốn được yêu thích vì sự xuất hiện tức thời ngay khi bấm phím. Nhiều người lo sợ việc 'nhồi nhét' giao diện đồ họa phức tạp, hiệu ứng làm mờ sẽ khiến thao tác mở Run bị đơ lag, dù chỉ là tích tắc. Một số bình luận còn hài hước đồn đoán rằng Microsoft có thể sẽ... tích hợp cả trợ lý ảo AI Copilot vào đây, biến một công cụ dòng lệnh đơn giản thành một tính năng cồng kềnh không cần thiết.

Nhưng theo các hình ảnh rò rỉ, giao diện Run mới này hiện chỉ là một tùy chọn (Option) nằm trong phần Settings nâng cao chứ chưa thay thế hoàn toàn phiên bản cũ. Người dùng vẫn có thể giữ lại giao diện cổ điển nếu muốn.

Hiện tại, tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ngầm và được phát hiện thông qua các công cụ can thiệp hệ thống. Chưa rõ khi nào Microsoft sẽ chính thức tung ra bản cập nhật này cho người dùng đại chúng.