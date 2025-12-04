Microsoft thừa nhận sự cố nghiêm trọng trên Windows 11

Theo Neowin, Microsoft vừa chính thức thừa nhận một loạt lỗi nghiêm trọng khiến giao diện người dùng (UI) trên các phiên bản Windows 11 mới nhất bị tê liệt, gồm cả phiên bản 25H2.

Hiện gã khổng lồ phần mềm đã đăng tải bài viết hỗ trợ kỹ thuật (mã KB5072911), xác nhận các thành phần cốt lõi của hệ điều hành như menu Start, thanh tác vụ (Taskbar) và File Explorer đang gặp sự cố nghiêm trọng trên một số hệ thống.

Lỗi cũ 'lây lan' từ Windows 11 24H2 sang 25H2

Ban đầu, sự cố được ghi nhận trên phiên bản Windows 11 24H2 sau bản cập nhật tháng 7.2025. Tuy nhiên, Microsoft xác nhận ngay cả phiên bản Windows 11 25H2 (dự kiến phát hành rộng rãi sau này) cũng không thoát nạn do dùng chung mã nguồn.

Windows 11 tiếp tục gặp sự cố trên diện rộng ẢNH: TECHRADAR

Các triệu chứng được mô tả là 'cơn ác mộng' đối với trải nghiệm người dùng như đăng nhập vào chỉ thấy màn hình đen, menu Start mở không lên hoặc báo lỗi nghiêm trọng (Critical Error), thanh Taskbar biến mất hoàn toàn, cũng như các ứng dụng hệ thống và File Explorer bị treo ngay khi khởi động.

Nguyên nhân gốc rễ được xác định liên quan đến các thành phần XAML và quy trình khởi tạo giao diện (Shell Infrastructure).

Ai là người bị ảnh hưởng?

Dù danh sách lỗi nghe có vẻ đáng sợ, Microsoft đã nhanh chóng trấn an người dùng phổ thông. Hãng khẳng định các lỗi này chủ yếu xuất hiện trên các máy tính doanh nghiệp (Enterprise) hoặc hệ thống được quản lý sau khi thực hiện quy trình thiết lập (provisioning).

"Sự cố này rất khó có khả năng xảy ra trên các thiết bị cá nhân do người dùng lẻ sử dụng tại nhà", Microsoft nhấn mạnh trong thông báo.

Giải pháp khắc phục tạm thời của Microsoft đưa ra là các quản trị viên CNTT nên chạy các dòng lệnh PowerShell để đăng ký lại các gói ứng dụng hệ thống bị thiếu. Cụ thể, việc khởi động lại dịch vụ SIHost.exe và chạy các lệnh đăng ký lại gói Microsoft.UI.Xaml và MicrosoftWindows.Client được cho là sẽ khôi phục lại giao diện người dùng về trạng thái bình thường.

Động thái công bố chi tiết lỗi và cách sửa chữa cho thấy Microsoft đang nỗ lực minh bạch hóa các vấn đề kỹ thuật, đặc biệt là khi Windows 11 24H2 và 25H2 đang là trọng tâm phát triển của hãng trong năm 2025.