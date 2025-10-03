Microsoft gỡ chặn Windows 11 24H2 trên máy tính Intel

Theo Neowin, sau một năm khiến người dùng đau đầu, Microsoft cuối cùng đã chính thức gỡ bỏ lệnh chặn nâng cấp quan trọng, cho phép hàng loạt máy tính sử dụng chip Intel có thể 'lên đời' Windows 11 24H2 một cách an toàn.

Lỗi màn hình xanh ám ảnh máy tính Intel khi lên Windows 11 24H2 đã chấm dứt

Tin vui nói trên đã chấm dứt tình trạng nhiều người dùng bị mắc kẹt và không thể trải nghiệm bản cập nhật tính năng mới nhất của Windows 11. Nguyên nhân sâu xa của lệnh chặn này bắt nguồn từ sự cố không tương thích với trình điều khiển (driver) Intel Smart Sound Technology (SST), một công nghệ xử lý âm thanh tích hợp trên nhiều thiết bị Intel hiện đại. Sự không tương thích này nghiêm trọng đến mức có thể gây ra lỗi 'màn hình xanh chết chóc' (BSOD) trong quá trình nâng cấp.

Windows 11 đã mở chặn cập nhật lên bản 24H2 cho nhiều máy tính Intel ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PC WORLD

Đây không phải là lần đầu tiên Intel SST gây rắc rối. Ngay từ năm ngoái, sự cố tương tự cũng đã ngăn cản người dùng Windows 10 nâng cấp lên Windows 11. Vấn đề này tiếp tục 'ám ảnh' cả phiên bản 24H2, đặc biệt trên các thiết bị sử dụng bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11, buộc Microsoft phải áp dụng biện pháp tạm ngưng cập nhật với mã định danh 51876952 để bảo vệ người dùng.

Làm thế nào để nhận bản cập nhật?

Để giải quyết triệt để vấn đề, Microsoft và Intel đã phát hành các phiên bản trình điều khiển mới. Người dùng cần đảm bảo rằng driver SST Audio Controller trên máy của mình đã được cập nhật lên phiên bản 10.29.00.5714 trở lên hoặc 10.30.00.5714 trở lên.

Cách đơn giản nhất là hãy chủ động kiểm tra cập nhật thông qua Windows Update, vì Microsoft cho biết các trình điều khiển mới sẽ được phân phối qua kênh này.

Sau khi cài đặt xong driver tương thích, lệnh chặn sẽ được tự động gỡ bỏ. Tuy nhiên, Microsoft lưu ý rằng có thể mất tới 48 giờ để tùy chọn nâng cấp lên Windows 11 24H2 xuất hiện trên máy của bạn.

Trong trường hợp đã quá 48 giờ mà bạn vẫn chưa thấy bản cập nhật, có thể nhà sản xuất thiết bị (OEM) của bạn chưa phát hành driver tương thích. Lúc này, bạn nên liên hệ trực tiếp với OEM để được hỗ trợ hoặc kiên nhẫn chờ đợi thêm, vì Microsoft vẫn đang tích cực làm việc với các đối tác để đẩy nhanh quá trình này.