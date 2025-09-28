Microsoft bất ngờ báo tin vui cho hàng triệu người dùng Windows 10

Theo Neowin, khi thời hạn hỗ trợ chính thức cho Windows 10 (ngày 14.10.2025) đang đến gần, hàng triệu người dùng vẫn còn lưu luyến hệ điều hành này đứng trước một lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ, Microsoft vừa thông báo thay đổi quan trọng đối với chương trình cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) của mình, nhưng chỉ dành riêng cho người dùng tại Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA).

Microsoft bất ngờ tung 'phao cứu sinh' có điều kiện cho Windows 10

Cụ thể, người dùng tại đây sẽ được nhận thêm trọn vẹn một năm cập nhật bảo mật mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào, không cần dùng điểm Microsoft Rewards và đặc biệt là không cần phải đăng nhập hay sao lưu dữ liệu qua tài khoản Microsoft như kế hoạch ban đầu.

Microsoft cung cấp cập nhật Windows 10 miễn phí cho người dùng châu Âu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Trước đây, Microsoft dự định biến các bản cập nhật mở rộng thành "miễn phí có điều kiện" - người dùng chỉ cần đồng ý sao lưu dữ liệu qua tài khoản của hãng. Tuy nhiên, chính sách này đã vấp phải sự lo ngại từ các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại châu Âu.

Trong một lá thư, nhóm Euroconsumers đã hoan nghênh quyết định mới của Microsoft và chỉ ra rằng việc "liên kết quyền truy cập vào các bản cập nhật bảo mật thiết yếu với việc tương tác với các dịch vụ của chính Microsoft" đã làm dấy lên nghi ngờ về việc tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của khu vực.

Dù vậy, cần lưu ý rằng đây là một đặc quyền có giới hạn. Microsoft khẳng định sẽ không thay đổi khung thời gian 12 tháng của chương trình, có nghĩa là sau ngày 13.10.2026, các máy tính cá nhân trong chương trình ESU cũng sẽ ngừng nhận cập nhật. Trong khi đó, các khách hàng doanh nghiệp vẫn có thể trả phí để kéo dài vòng đời của Windows 10 thêm tối đa 3 năm.

Hiện tại, chính sách ưu đãi đặc biệt này chưa được áp dụng cho người dùng Windows 10 tại các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.