Samsung lại chọn giải pháp cũ kỹ cho camera trên Galaxy S27 Ultra?

Theo Android Authority, Sony vừa chính thức 'phả hơi nóng' vào gáy Samsung khi ra mắt cảm biến LYT-901. Đây là một phần cứng camera có sức mạnh thực thụ với độ phân giải 200 MP, kích thước lớn 1/1,12 inch, hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) tái tạo hình ảnh và công nghệ gộp điểm ảnh tiên tiến. Dự kiến, cảm biến này sẽ trở thành tiêu chuẩn vàng cho các mẫu flagship Android đến từ Trung Quốc vào năm 2026.

Camera trên mẫu Galaxy S27 Ultra vẫn sử dụng cảm biến từ thời Galaxy S23? ẢNH: YAHOO

Kế hoạch nâng cấp camera của Samsung bị hủy bỏ?

Trước đây, chuyên gia rò rỉ (leaker) Ice Universe từng dự báo một tương lai xán lạn cho Galaxy S27 Ultra, với việc Samsung sẽ 'phá lệ' chuyển từ cảm biến ISOCELL của hãng sang sử dụng cảm biến kích thước 1 inch của Sony để tối ưu hóa chất lượng ảnh chụp.

Tuy nhiên, trong cập nhật mới nhất, nguồn tin này khẳng định kế hoạch trên đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân chính được đưa ra là do áp lực cắt giảm chi phí và những lo ngại về chuỗi cung ứng.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy S27 Ultra sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến ISOCELL 200 MP kích thước 1/1,3 inch. Điều đáng nói là loại cảm biến này đã được sử dụng từ thế hệ Galaxy S23 Ultra.

Việc không nâng cấp phần cứng camera chính trong nhiều năm liên tiếp (từ S23, S24, S25, S26 và có thể là cả S27) đang đặt Samsung vào thế khó. Thậm chí, leaker Ice Universe còn bi quan cho rằng sự trì trệ này có thể kéo dài đến tận đời Galaxy S28 và S29 Ultra. Trong khi các đối thủ liên tục chạy đua về kích thước cảm biến, bước đi thận trọng này của Samsung có thể khiến dòng Ultra mất đi vị thế độc tôn trong mảng nhiếp ảnh di động.