Công nghệ sạc siêu nhanh mới của Samsung sẽ bỏ qua thiết bị Galaxy cũ?

Theo Sammy Fans, trong khi các đối thủ Trung Quốc liên tục tung ra các công nghệ sạc 100W hay 200W, Samsung vẫn khá thận trọng với mức 45W (Super Fast Charging 2.0) trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, mọi chuyện sắp thay đổi.

Sạc nhanh Super Fast Charging 3.0 xuất hiện trong mã nguồn của One UI 8.5

Các đoạn mã trong bản cập nhật One UI 8.5 đang phát triển đã hé lộ sự tồn tại của 'Super Fast Charging 3.0'. Theo các báo cáo uy tín, công nghệ này được thiết kế để đón đầu sự ra mắt của Galaxy S26 Ultra, nâng công suất sạc dây từ 45W lên mức 60W.

Với việc giữ nguyên dung lượng pin nhưng tăng công suất đầu vào, Samsung hứa hẹn sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của người dùng mà không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Công nghệ sạc nhanh thế hệ tiếp theo có thể bỏ qua các thế hệ Galaxy cũ hơn ẢNH: SAMMY FANS

Sự xuất hiện của tính năng này đặt ra một câu hỏi lớn rằng liệu các dòng máy như Galaxy S24 hay S25 sắp ra mắt có được cập nhật không?

Câu trả lời nhiều khả năng là không. Nếu 'Super Fast Charging 3.0' đại diện cho việc nâng cấp công suất vật lý lên 60W, thì các thiết bị cũ với phần cứng chỉ hỗ trợ tối đa 25W hoặc 45W sẽ không thể tiếp nhận tính năng này, dù có cập nhật lên One UI 8.5. Tương tự như việc bạn không thể tải thêm RAM vật lý cho máy tính, bạn cũng không thể 'tải' thêm công suất sạc nếu mạch điện không cho phép.

Tuy nhiên, vẫn còn một khả năng nhỏ (dù thấp) rằng 'Super Fast Charging 3.0' có thể gồm cả các thuật toán tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu Samsung sử dụng AI để quản lý dòng điện thông minh hơn, giúp sạc nhanh hơn trong các giai đoạn đầu hoặc giảm nhiệt độ để duy trì công suất cao lâu hơn, thì các thiết bị cũ có thể được hưởng lợi đôi chút.

Hiện tại, tất cả vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Cộng đồng công nghệ đang chờ đợi bản One UI 8.5 Beta dự kiến ra mắt vào tháng tới để có câu trả lời chính xác nhất.