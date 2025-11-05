Vì sao camera Android ngày càng mạnh vẫn không thể vượt iPhone?

Sau khi thử nghiệm nhiều mẫu điện thoại Android cao cấp với cảm biến camera lớn và nhiều công nghệ ống kính khác nhau, một phóng viên công nghệ của PhoneArena đưa ra nhận định về sự kém chân thực và sống động trong bức ảnh mà chúng mang lại khi so sánh với iPhone.

iPhone vẫn luôn được đánh giá cao về khả năng nhiếp ảnh ẢNH: PHONEARENA

Theo đánh giá, trong khi các thương hiệu Android thường tập trung vào thông số kỹ thuật, Apple lại chú trọng đến trải nghiệm người dùng. Nhiều điện thoại Android hiện nay có thiết kế cồng kềnh và khó sử dụng, khiến việc chụp ảnh trở nên bất tiện. Ngược lại, iPhone mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Giao diện ứng dụng camera trên iPhone cũng được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, trong khi nhiều điện thoại Android lại có giao diện phức tạp và khó hiểu. Hơn nữa, việc chuyển đổi giữa các ống kính trên điện thoại Android thường gặp phải tình trạng giật lag, điều mà Apple đã khắc phục tốt.

Điều này diễn ra ngay cả khi các đối thủ Android luôn tìm cách tạo sự khác biệt ẢNH: PHONEARENA

Sự tinh tế mà các tính năng iPhone mang lại

Apple đã thành công trong việc tạo ra những tính năng camera trên iPhone như Live Photos, mang đến cho người dùng một trải nghiệm tinh tế hơn. Ngoài ra, iPhone còn cho phép chuyển đổi ảnh thường sang ảnh chân dung - tính năng mà nhiều điện thoại Android vẫn chưa có. Chất lượng camera selfie 24 MP trên iPhone 17 mới đây cũng vượt trội hơn so với nhiều mẫu điện thoại Android, vốn vẫn chỉ chụp ở độ phân giải 12 MP.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một số tính năng camera trên điện thoại Android cho phép người dùng tạo ra các bức ảnh nghệ thuật hơn, như Magic Erase của Samsung hoạt động tốt hơn Clean Up trên iPhone, hay khả năng chụp macro của Vivo và Xiaomi tốt hơn so với ảnh macro trên camera siêu rộng của iPhone.

Trải nghiệm với ứng dụng camera luôn được Apple duy trì nhằm mang đến khả năng sử dụng dễ dàng cho người dùng ẢNH: APPLE

Dẫu vậy, xét cho cùng, nhiếp ảnh không chỉ là về số megapixel mà còn là cảm xúc sử dụng. iPhone vẫn giữ vững sự nhất quán trong trải nghiệm chụp ảnh, mang lại sự dễ dàng và sống động cho người dùng. Hy vọng rằng các công ty đối thủ sẽ nhận ra tầm quan trọng của trải nghiệm người dùng và không chỉ tập trung vào phần cứng nhằm mang đến cho khách hàng những cảm xúc sử dụng tốt hơn.