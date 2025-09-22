Camera zoom 200 MP mới của Samsung: 'Xịn' nhưng không dành cho Galaxy

Theo SamMobile, một thông tin rò rỉ đáng chú ý vừa tiết lộ bộ phận cảm biến của Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt một 'vũ khí' nhiếp ảnh di động thế hệ mới, đó là một hệ thống camera 200 MP với khả năng zoom quang học biến thiên thực sự. Tuy nhiên, trong một diễn biến đầy bất ngờ, công nghệ đột phá này có thể sẽ không xuất hiện trên dòng Galaxy S26, mà được bán cho các đối thủ Trung Quốc.

Theo chuyên gia rò rỉ Pixel Gamer 4K, Samsung đang chuẩn bị một cuộc cách mạng cho khả năng zoom trên smartphone. Công nghệ mới này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi nhiếp ảnh di động.

Samsung đột phá với zoom quang học biến thiên 200 MP

Cảm biến mới được cho là có tên mã HP-B. Điểm đột phá lớn nhất của nó là khả năng zoom quang học biến thiên (variable optical zoom).

Minh họa hệ thống camera zoom 200 MP biến thiên của Samsung ẢNH: SAMMOBILE

Không giống như các smartphone hiện nay có các mức zoom quang cố định (ví dụ 3x, 5x hay 10x), công nghệ mới này cho phép người dùng zoom mượt mà ở mọi khoảng cách trong một dải tiêu cự nhất định (ví dụ từ 3x đến 7x) mà không hề làm giảm chất lượng hình ảnh. Kết hợp với độ phân giải khổng lồ 200 MP, nó hứa hẹn mang lại những bức ảnh zoom với độ chi tiết sắc nét chưa từng có.

Tin không vui cho người hâm mộ Galaxy

Các báo cáo cho biết cảm biến HP-B này được bộ phận linh kiện của Samsung sản xuất để bán cho các khách hàng bên ngoài, chủ yếu là các thương hiệu smartphone lớn của Trung Quốc.

Điều này gần như có nghĩa là dòng flagship được mong đợi Galaxy S26 Ultra sẽ không phải là thiết bị đầu tiên được trang bị công nghệ mang tính cách mạng này. Thay vào đó, người dùng có thể sẽ thấy nó xuất hiện trên các mẫu điện thoại đối thủ trước tiên.

Việc Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt cảm biến này cho thấy đây không còn là công nghệ trong phòng thí nghiệm. Nó đã sẵn sàng để được thương mại hóa và có thể sẽ sớm xuất hiện trên các mẫu flagship ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Mặc dù có thể gây thất vọng cho cộng đồng Samfan, động thái này của Samsung sẽ thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp nhiếp ảnh di động tiến về phía trước, mở ra một cuộc chiến mới về khả năng zoom linh hoạt và chất lượng cao.