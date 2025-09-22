Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Camera zoom 200 MP mới của Samsung: 'Xịn' nhưng không dành cho Galaxy

Phong Đỗ
Phong Đỗ
22/09/2025 13:58 GMT+7

Chiến lược 'khó hiểu' của Samsung khi sử dụng công nghệ thường, nhưng lại bán 'vũ khí' xịn cho đối thủ?

Theo SamMobile, một thông tin rò rỉ đáng chú ý vừa tiết lộ bộ phận cảm biến của Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt một 'vũ khí' nhiếp ảnh di động thế hệ mới, đó là một hệ thống camera 200 MP với khả năng zoom quang học biến thiên thực sự. Tuy nhiên, trong một diễn biến đầy bất ngờ, công nghệ đột phá này có thể sẽ không xuất hiện trên dòng Galaxy S26, mà được bán cho các đối thủ Trung Quốc.

Theo chuyên gia rò rỉ Pixel Gamer 4K, Samsung đang chuẩn bị một cuộc cách mạng cho khả năng zoom trên smartphone. Công nghệ mới này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi nhiếp ảnh di động.

Samsung đột phá với zoom quang học biến thiên 200 MP

Cảm biến mới được cho là có tên mã HP-B. Điểm đột phá lớn nhất của nó là khả năng zoom quang học biến thiên (variable optical zoom).

Camera zoom 200 MP mới của Samsung: 'Xịn' nhưng không dành cho Galaxy - Ảnh 1.

Minh họa hệ thống camera zoom 200 MP biến thiên của Samsung

ẢNH: SAMMOBILE

Không giống như các smartphone hiện nay có các mức zoom quang cố định (ví dụ 3x, 5x hay 10x), công nghệ mới này cho phép người dùng zoom mượt mà ở mọi khoảng cách trong một dải tiêu cự nhất định (ví dụ từ 3x đến 7x) mà không hề làm giảm chất lượng hình ảnh. Kết hợp với độ phân giải khổng lồ 200 MP, nó hứa hẹn mang lại những bức ảnh zoom với độ chi tiết sắc nét chưa từng có.

Tin không vui cho người hâm mộ Galaxy

Các báo cáo cho biết cảm biến HP-B này được bộ phận linh kiện của Samsung sản xuất để bán cho các khách hàng bên ngoài, chủ yếu là các thương hiệu smartphone lớn của Trung Quốc.

Điều này gần như có nghĩa là dòng flagship được mong đợi Galaxy S26 Ultra sẽ không phải là thiết bị đầu tiên được trang bị công nghệ mang tính cách mạng này. Thay vào đó, người dùng có thể sẽ thấy nó xuất hiện trên các mẫu điện thoại đối thủ trước tiên.

Việc Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt cảm biến này cho thấy đây không còn là công nghệ trong phòng thí nghiệm. Nó đã sẵn sàng để được thương mại hóa và có thể sẽ sớm xuất hiện trên các mẫu flagship ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Mặc dù có thể gây thất vọng cho cộng đồng Samfan, động thái này của Samsung sẽ thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp nhiếp ảnh di động tiến về phía trước, mở ra một cuộc chiến mới về khả năng zoom linh hoạt và chất lượng cao.

Tin liên quan

Lịch cập nhật One UI 8 cho tất cả thiết bị Galaxy

Lịch cập nhật One UI 8 cho tất cả thiết bị Galaxy

Hãy kiểm tra xem điện thoại Samsung Galaxy của bạn bao giờ được 'lên đời' One UI 8.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung công nghệ camera 200 MP Zoom quang smartphone Nhiếp ảnh Quang học hình ảnh Flagship chất lượng camera
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận