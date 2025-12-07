Tại sao người dùng vẫn chọn Windows 10 thay vì nâng cấp lên Windows 11?

Theo báo cáo mới nhất từ Stat Counter vào tháng 11.2025, Windows 11 hiện chiếm 53,7% thị phần máy tính để bàn. Mặc dù đã có sự tăng trưởng, nhưng con số này không đủ để ăn mừng khi Windows 10 vẫn nắm giữ tới 42,7%. Khoảng cách giữa hai hệ điều hành đang thu hẹp với tốc độ 'rùa bò', chậm hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.

Doanh nghiệp chọn trả phí cho Windows 10 thay vì 'lên đời' Windows 11

Nguyên nhân chính dẫn đến sự trì trệ này nằm ở khối doanh nghiệp. Thay vì thực hiện các cuộc nâng cấp hệ thống toàn diện, nhiều tổ chức đang chọn cách chi tiền cho các gói cập nhật bảo mật mở rộng (ESU).

Microsoft chứng kiến tốc độ nâng cấp chậm chạp lên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Doanh nghiệp không muốn mạo hiểm nâng cấp khi các hệ thống quan trọng vẫn đang chạy các ứng dụng cũ (legacy) hoặc thiết bị chuyên dụng chưa có driver tương thích với Windows 11. Hơn nữa, chi phí chuyển đổi không chỉ dừng lại ở bản quyền. Nó kéo theo gánh nặng về ngân sách cho phần cứng mới, kiểm thử tương thích, đào tạo nhân sự và rủi ro gián đoạn công việc - điều mà các công ty rất e ngại trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Một thực tế là Windows 11 đang thiếu vắng những tính năng đột phá đủ sức thuyết phục người dùng doanh nghiệp phải 'xuống tiền' ngay lập tức. Ngoài việc hết hạn hỗ trợ miễn phí, hầu như không có lý do cấp thiết nào để phá vỡ vòng đời thay thế thiết bị thông thường.

Lãnh đạo của Dell đã công khai thừa nhận tốc độ đón nhận Windows 11 đang tụt hậu ở mức hai con số so với các chu kỳ nâng cấp hệ điều hành trước đây.

Ở phía người tiêu dùng phổ thông, Windows 10 vẫn sống khỏe nhờ thói quen sử dụng. Nhiều người mua máy tính Windows 11 mới nhưng vẫn giữ lại máy cũ chạy Windows 10 làm thiết bị phụ. Những cỗ máy 'zombie' này vẫn tạo ra lưu lượng truy cập internet, khiến thị phần của Windows 10 không sụt giảm nhanh như dự báo.

Tại một số khu vực ở châu Âu, việc vẫn nhận được bản vá bảo mật mà không tốn phí trực tiếp càng khiến người dùng thờ ơ với việc thay thế phần cứng đang hoạt động tốt.

Kết quả là sự tăng trưởng của Windows 11 hiện nay chủ yếu phản ánh số lượng máy tính mới được bán ra (bổ sung ròng), chứ không phải là sự thay thế thực sự cho các thiết bị cũ. Trên thực tế, lợi thế vận hành của Windows 11 so với Windows 10 vẫn chưa đủ rõ ràng để tạo ra một cuộc di chuyển lớn.