Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tại sao người dùng vẫn chọn Windows 10 thay vì nâng cấp lên Windows 11?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/12/2025 15:21 GMT+7

Tốc độ phổ cập Windows 11 tụt hậu kỷ lục so với các phiên bản tiền nhiệm.

Theo báo cáo mới nhất từ Stat Counter vào tháng 11.2025, Windows 11 hiện chiếm 53,7% thị phần máy tính để bàn. Mặc dù đã có sự tăng trưởng, nhưng con số này không đủ để ăn mừng khi Windows 10 vẫn nắm giữ tới 42,7%. Khoảng cách giữa hai hệ điều hành đang thu hẹp với tốc độ 'rùa bò', chậm hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.

Doanh nghiệp chọn trả phí cho Windows 10 thay vì 'lên đời' Windows 11

Nguyên nhân chính dẫn đến sự trì trệ này nằm ở khối doanh nghiệp. Thay vì thực hiện các cuộc nâng cấp hệ thống toàn diện, nhiều tổ chức đang chọn cách chi tiền cho các gói cập nhật bảo mật mở rộng (ESU). 

Mọi người vẫn chọn Windows 10 cũ kỹ còn hơn nâng cấp lên Windows 11 - Ảnh 1.

Microsoft chứng kiến tốc độ nâng cấp chậm chạp lên Windows 11

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Doanh nghiệp không muốn mạo hiểm nâng cấp khi các hệ thống quan trọng vẫn đang chạy các ứng dụng cũ (legacy) hoặc thiết bị chuyên dụng chưa có driver tương thích với Windows 11. Hơn nữa, chi phí chuyển đổi không chỉ dừng lại ở bản quyền. Nó kéo theo gánh nặng về ngân sách cho phần cứng mới, kiểm thử tương thích, đào tạo nhân sự và rủi ro gián đoạn công việc - điều mà các công ty rất e ngại trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Một thực tế là Windows 11 đang thiếu vắng những tính năng đột phá đủ sức thuyết phục người dùng doanh nghiệp phải 'xuống tiền' ngay lập tức. Ngoài việc hết hạn hỗ trợ miễn phí, hầu như không có lý do cấp thiết nào để phá vỡ vòng đời thay thế thiết bị thông thường.

Lãnh đạo của Dell đã công khai thừa nhận tốc độ đón nhận Windows 11 đang tụt hậu ở mức hai con số so với các chu kỳ nâng cấp hệ điều hành trước đây.

Ở phía người tiêu dùng phổ thông, Windows 10 vẫn sống khỏe nhờ thói quen sử dụng. Nhiều người mua máy tính Windows 11 mới nhưng vẫn giữ lại máy cũ chạy Windows 10 làm thiết bị phụ. Những cỗ máy 'zombie' này vẫn tạo ra lưu lượng truy cập internet, khiến thị phần của Windows 10 không sụt giảm nhanh như dự báo.

Tại một số khu vực ở châu Âu, việc vẫn nhận được bản vá bảo mật mà không tốn phí trực tiếp càng khiến người dùng thờ ơ với việc thay thế phần cứng đang hoạt động tốt.

Kết quả là sự tăng trưởng của Windows 11 hiện nay chủ yếu phản ánh số lượng máy tính mới được bán ra (bổ sung ròng), chứ không phải là sự thay thế thực sự cho các thiết bị cũ. Trên thực tế, lợi thế vận hành của Windows 11 so với Windows 10 vẫn chưa đủ rõ ràng để tạo ra một cuộc di chuyển lớn.

Tin liên quan

Microsoft nâng cấp hộp thoại Run sau 30 năm

Microsoft nâng cấp hộp thoại Run sau 30 năm

Microsoft quyết định thay áo mới cho hộp thoại Run trên Windows 11 sau ba thập kỷ 'ngủ quên'.

Khám phá thêm chủ đề

châu Âu Dell Windows 10 Windows 11 thị trường doanh nghiệp Nâng cấp bản cập nhật Bảo mật Phần cứng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận