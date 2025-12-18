Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple giấu kỹ một tính năng quay video cực hay trong iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
18/12/2025 14:45 GMT+7

iOS 26 không chỉ gây ấn tượng với giao diện Liquid Glass bóng bẩy và các tính năng AI mới mà còn âm thầm bổ sung tính năng quay video trên iPhone.

Được ẩn trong ghi chú phát hành, tính năng này của iOS 26 cho phép người dùng sử dụng AirPods Pro 2 hoặc AirPods 4 (với firmware tương thích) như một điều khiển từ xa và micro ngoài để quay video bằng iPhone.

Apple giấu kỹ một tính năng quay video cực hay trong iOS 26 - Ảnh 1.

Tính năng mới hứa hẹn thay đổi cách người dùng sử dụng iPhone để quay phim

ẢNH: APPLEINSIDER

Cụ thể, với iOS 26, người dùng chỉ cần nhấn và giữ phần thân của AirPods để bắt đầu và dừng quay video rảnh tay. Tính năng này rất lý tưởng cho việc quay vlog, ghi hình hành động hoặc tạo nội dung trên TikTok, giúp người dùng không bị gián đoạn khi cần lấy điện thoại. Hơn nữa, AirPods sẽ hoạt động như một micro thu âm chất lượng cao, lọc bỏ tiếng ồn xung quanh và mang lại âm thanh rõ ràng hơn mà không cần thiết bị bổ sung.

Sau khi cập nhật iPhone lên iOS 26 và AirPods, người dùng sẽ thấy tùy chọn Camera Remote trong thiết lập AirPods, sau đó chỉ cần vào cài đặt để chọn phương pháp kích hoạt tính năng điều khiển máy ảnh từ xa. Việc thiết lập rất đơn giản và tự nhiên giúp người dùng dễ dàng quay video mà không cần phải chạy tới chạy lui để bấm nút. Đặc biệt, tính năng này vẫn hoạt động khi người dùng sử dụng các ứng dụng camera của bên thứ ba.

iOS 26 mở ra cách quay video hoàn toàn mới trên iPhone

Với tính năng này, việc tự quay phim trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dùng có thể lùi lại, chọn khung hình và bắt đầu ghi hình mà không gặp phải những khoảnh khắc khó xử. Âm thanh ghi lại từ AirPods sẽ rõ ràng hơn nhiều so với mic mặc định của iPhone, đặc biệt trong môi trường ồn ào.

Apple giấu kỹ một tính năng quay video cực hay trong iOS 26 - Ảnh 2.

Việc thiết lập AirPods làm điều khiển camera iPhone diễn ra đơn giản

ẢNH: iGEEKBLOGS

Điều đáng chú ý là tính năng này không được quảng bá rầm rộ, nhưng lại có thể thay đổi cách mọi người tạo video mà không cần học hỏi hay mua sắm thêm phụ kiện. Nó không chỉ làm tăng giá trị của AirPods mà còn giúp người dùng dễ dàng tạo ra nội dung chất lượng mà không cần thiết bị phức tạp.

Với iOS 26, việc quay video trên iPhone không chỉ đơn giản hơn mà còn mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn, chỉ với một cú chạm vào tai nghe. Đây có thể là một trong những tính năng thiết thực nhất mà Apple mang đến trong nhiều năm qua.

Lỗi kỳ lạ trên iOS 26 khiến ảnh phóng to bị ám đỏ

Lỗi kỳ lạ trên iOS 26 khiến ảnh phóng to bị ám đỏ

Một lỗi mới trên hệ điều hành iOS 26 đã gây ra những ảnh hưởng không mong muốn cho người dùng thiết bị Android.

