Lỗi kỳ lạ trên iOS 26 khiến ảnh phóng to bị ám đỏ

Cụ thể, lỗi này làm thay đổi màu sắc của ảnh chụp từ thiết bị Android khi được chia sẻ với người dùng iPhone. Nhiều người dùng đã báo cáo trên Reddit rằng, khi phóng to ảnh trong ứng dụng Ảnh của iOS 26, những bức ảnh chụp từ Android chuyển sang màu đỏ. Đáng chú ý, vấn đề này không xảy ra với ảnh trên iPhone chạy iOS 18.

Sự cố xảy ra ngay cả trên các bản cập nhật iOS 26.1 và iOS 26.2 vừa được phát hành ẢNH: 9to5Mac

Lỗi nói trên xuất hiện ngẫu nhiên trên một số bức ảnh chụp từ các thiết bị cụ thể. Một người dùng cho biết sự cố chỉ xảy ra với ảnh chụp từ Moto Razr, trong khi một người khác lại gặp phải vấn đề với ảnh từ Galaxy S24. Thậm chí, một số người dùng còn cho biết lỗi cũng xuất hiện trên ảnh chụp từ iPhone 15 khi xem trên iPhone 17, điều đó cho thấy vấn đề có thể không chỉ giới hạn ở các thiết bị Android.

Ngoài ra, các hình ảnh bị ảnh hưởng còn chuyển sang màu xám khi người dùng cố gắng chỉnh sửa chúng. Theo các báo cáo, vấn đề đã tồn tại trong vài tuần và tiếp diễn ngay cả sau khi cài đặt iOS 26.1 cũng như iOS 26.2. Tuy nhiên, không phải tất cả iPhone chạy iOS 26.2 đều gặp phải lỗi này.

Nguyên nhân gây ra lỗi vẫn chưa được làm rõ. Một số ý kiến cho rằng có thể do các tiêu chuẩn HDR không tương thích, nhưng điều này chưa được Apple hay Google xác nhận.

Một số hình ảnh được chia sẻ bị lỗi hiển thị màu trên iOS 26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều lỗi được ghi nhận với iOS 26

Lỗi hiển thị ảnh trên iPhone không phải là sự cố mới nhất liên quan đến iOS 26. Bản cập nhật này đã gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, từ mất kết nối Wi-Fi và Bluetooth đến hiện tượng nhiễu ảnh trong điều kiện ánh sáng nhất định.

Người dùng cũng đã lên Reddit và các diễn đàn để chia sẻ những trải nghiệm kỳ lạ khác với iOS 26, như hoạt ảnh bị giật, bàn phím nhảy lung tung và các yếu tố giao diện người dùng bị lỗi. Nhiều người phàn nàn rằng iOS 26 có thể làm hao pin nhanh hơn dự kiến, ngay cả khi sử dụng bình thường.

Về mặt bảo mật, bản cập nhật iOS 26.2 của Apple đã bao gồm các bản vá cho nhiều lỗ hổng tiềm ẩn, cho thấy mức độ nghiêm trọng của một số vấn đề. Mặc dù lỗi này không phải là nghiêm trọng, nhưng nó vẫn gây khó chịu cho người dùng.

Nhiều người cho rằng đây là một trong những lỗi phần mềm thường gặp khi phát hành vội vàng. Tuy nhiên, khi ảnh đột nhiên chuyển sang màu đỏ hoặc xám chắc chắn gây ra sự bực bội, đặc biệt khi việc chia sẻ ảnh lẽ ra phải là một trải nghiệm đơn giản.