Apple thúc giục người dùng iPhone nâng cấp từ iOS 18 lên iOS 26

Nếu iPhone hỗ trợ iOS 26 nhưng vẫn ở lại iOS 18 vì ngại cập nhật hoặc lo thiết bị hoạt động kém ổn định, người dùng có thể đang bỏ lỡ nhiều cải tiến quan trọng, đặc biệt về bảo mật.

iOS 26 là nền tảng người dùng iPhone nên cập nhật nếu được hỗ trợ ẢNH: FORBES

Apple cho biết từ tháng 12.2025, khi truy cập Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm, người dùng sẽ thấy iOS 26 được gợi ý cài đặt. Trong khi iOS 18 vẫn xuất hiện trong danh sách, hệ điều hành này đã ngừng hỗ trợ và chỉ còn nhận các bản vá bảo mật trong thời gian ngắn. Mặc dù Apple không ép buộc, hãng khuyến cáo những thiết bị đủ điều kiện nên nâng cấp để đảm bảo an toàn.

Nhiều lợi ích iOS 26 mang đến cho iPhone

Ra mắt vào tháng 9, iOS 26 đi kèm nhiều thay đổi lớn như giao diện Liquid Glass, các tính năng mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, nâng cấp bảo mật và trải nghiệm nhắn tin. Đây là bản cập nhật được thiết kế để làm mới toàn bộ hệ thống, nhưng cũng khiến nhiều người dùng lo ngại vì khác biệt so với thói quen sử dụng cũ.

Sau khi cập nhật iOS 26, người dùng sẽ không thể quay trở lại với nền tảng iOS 18 trước đó. Vì vậy, nhiều người vẫn muốn bám trụ với nền tảng cũ để tránh phải chạy theo giao diện mới.

Tuy nhiên, iOS 18 chỉ là giải pháp tạm thời, vì vậy Apple sẽ tập trung triển khai các bản vá quan trọng đến iOS 26, có nghĩa người dùng cần phải nâng cấp để đảm bảo bảo mật. Hơn nữa, các lo ngại về việc iOS mới làm giảm hiệu năng hay tiêu hao pin dường như không xảy ra với iOS 26 khi bản cập nhật này hoạt động ổn định trên hầu hết thiết bị được hỗ trợ.