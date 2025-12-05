Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple thúc giục người dùng iPhone nâng cấp từ iOS 18 lên iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
05/12/2025 04:00 GMT+7

Apple cảnh báo iOS 18 sắp ngừng được hỗ trợ đầy đủ, trong khi iOS 26 nhận các bản vá nhanh và an toàn hơn.

Nếu iPhone hỗ trợ iOS 26 nhưng vẫn ở lại iOS 18 vì ngại cập nhật hoặc lo thiết bị hoạt động kém ổn định, người dùng có thể đang bỏ lỡ nhiều cải tiến quan trọng, đặc biệt về bảo mật.

Apple thúc giục người dùng iPhone nâng cấp từ iOS 18 lên iOS 26 - Ảnh 1.

iOS 26 là nền tảng người dùng iPhone nên cập nhật nếu được hỗ trợ

ẢNH: FORBES

Apple cho biết từ tháng 12.2025, khi truy cập Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm, người dùng sẽ thấy iOS 26 được gợi ý cài đặt. Trong khi iOS 18 vẫn xuất hiện trong danh sách, hệ điều hành này đã ngừng hỗ trợ và chỉ còn nhận các bản vá bảo mật trong thời gian ngắn. Mặc dù Apple không ép buộc, hãng khuyến cáo những thiết bị đủ điều kiện nên nâng cấp để đảm bảo an toàn.

Nhiều lợi ích iOS 26 mang đến cho iPhone

Ra mắt vào tháng 9, iOS 26 đi kèm nhiều thay đổi lớn như giao diện Liquid Glass, các tính năng mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, nâng cấp bảo mật và trải nghiệm nhắn tin. Đây là bản cập nhật được thiết kế để làm mới toàn bộ hệ thống, nhưng cũng khiến nhiều người dùng lo ngại vì khác biệt so với thói quen sử dụng cũ.

Apple lột xác thiết kế với Liquid Glass, nâng cấp AI cho iOS 26

Sau khi cập nhật iOS 26, người dùng sẽ không thể quay trở lại với nền tảng iOS 18 trước đó. Vì vậy, nhiều người vẫn muốn bám trụ với nền tảng cũ để tránh phải chạy theo giao diện mới.

Tuy nhiên, iOS 18 chỉ là giải pháp tạm thời, vì vậy Apple sẽ tập trung triển khai các bản vá quan trọng đến iOS 26, có nghĩa người dùng cần phải nâng cấp để đảm bảo bảo mật. Hơn nữa, các lo ngại về việc iOS mới làm giảm hiệu năng hay tiêu hao pin dường như không xảy ra với iOS 26 khi bản cập nhật này hoạt động ổn định trên hầu hết thiết bị được hỗ trợ.

Tin liên quan

iPhone đời cũ gặp bất lợi khi cập nhật iOS 26

iPhone đời cũ gặp bất lợi khi cập nhật iOS 26

iOS 26 mang đến nhiều cải tiến cho iPhone, như giao diện Liquid Glass, nhiều tùy chỉnh màn hình khóa hay các tính năng mới trong ứng dụng Phone và Messages.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26 bản cập nhật iOS 18 Apple hệ điều hành Bảo mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận