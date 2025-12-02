Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone đời cũ gặp bất lợi khi cập nhật iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
02/12/2025 07:20 GMT+7

iOS 26 mang đến nhiều cải tiến cho iPhone, như giao diện Liquid Glass, nhiều tùy chỉnh màn hình khóa hay các tính năng mới trong ứng dụng Phone và Messages.

Ngoài ra, iOS 26 cũng cải thiện hiệu suất của ứng dụng Camera và Photos, cùng các nâng cấp về bộ tính năng Apple Intelligence. Nền tảng này có thể hoạt động trên mọi iPhone từ dòng iPhone 11 trở về sau, cũng như các mẫu iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên.

iPhone đời cũ gặp bất lợi khi cập nhật iOS 26 - Ảnh 1.

Người dùng cần iPhone 15 Pro trở lên mới có thể tận dụng hầu hết tính năng hiện đại của iOS 26

ẢNH: THE SHORTCUT

Tuy nhiên, một số tính năng của Apple Intelligence chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro và các mẫu mới hơn. Điều này có nghĩa người dùng iPhone cũ có thể không tận dụng được hết các tính năng mới, đặc biệt là những tính năng yêu cầu khả năng xử lý AI (trí tuệ nhân tạo).

Chính vì vậy, trước khi quyết định tải iOS 26 cho các thiết bị cũ, người dùng nên cân nhắc đến hiệu suất có thể bị ảnh hưởng, như tình trạng chậm hơn và pin nhanh hết. Đây là vấn đề thường gặp khi Apple phát hành các phiên bản hệ điều hành mới. Mặc dù iOS 26 hỗ trợ các điện thoại đời cũ, nhưng trải nghiệm có thể không đầy đủ như trên các mẫu mới.

Mất cảm giác thú vị với iOS 26 trên iPhone cũ

Việc cập nhật iPhone cũ lên iOS 26 có thể gây áp lực lên hệ thống do phần cứng yếu hơn. Người dùng có thể gặp phải tình trạng hiệu suất chậm hơn, đặc biệt nếu thiết bị có ít RAM hoặc CPU yếu. Hơn nữa, với nhiều tính năng mới và yêu cầu xử lý cao, pin của iPhone cũ có thể nhanh hết hơn và dẫn đến tình trạng quá nhiệt.

Một số tính năng nổi bật của iOS 26 mà người dùng iPhone cũ sẽ không được trải nghiệm bao gồm các chức năng liên quan đến Apple Intelligence như Image Playground, Live Translation, Visual Intelligence và các cải tiến trong Genmoji. Ngoài ra, các tính năng AI trong ứng dụng Reminders và Shortcuts cũng không có mặt trên các mẫu iPhone cũ hơn. Người dùng sẽ chỉ nhận được các bản nâng cấp cơ bản với iOS 26 và để tận hưởng trải nghiệm đầy đủ, ít nhất cần có một chiếc iPhone 15 Pro.

Tin liên quan

One UI 8.5 sắp có giao diện trong suốt giống iOS 26

One UI 8.5 sắp có giao diện trong suốt giống iOS 26

One UI 8.5 sẽ có bảng cài đặt nhanh được 'lột xác' ngoạn mục, đẹp như kính và tùy biến chưa từng có.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26 hệ điều hành bản cập nhật Apple IPhone 15 Pro Apple Intelligence
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận