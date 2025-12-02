iPhone đời cũ gặp bất lợi khi cập nhật iOS 26

Ngoài ra, iOS 26 cũng cải thiện hiệu suất của ứng dụng Camera và Photos, cùng các nâng cấp về bộ tính năng Apple Intelligence. Nền tảng này có thể hoạt động trên mọi iPhone từ dòng iPhone 11 trở về sau, cũng như các mẫu iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên.

Người dùng cần iPhone 15 Pro trở lên mới có thể tận dụng hầu hết tính năng hiện đại của iOS 26 ẢNH: THE SHORTCUT

Tuy nhiên, một số tính năng của Apple Intelligence chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro và các mẫu mới hơn. Điều này có nghĩa người dùng iPhone cũ có thể không tận dụng được hết các tính năng mới, đặc biệt là những tính năng yêu cầu khả năng xử lý AI (trí tuệ nhân tạo).

Chính vì vậy, trước khi quyết định tải iOS 26 cho các thiết bị cũ, người dùng nên cân nhắc đến hiệu suất có thể bị ảnh hưởng, như tình trạng chậm hơn và pin nhanh hết. Đây là vấn đề thường gặp khi Apple phát hành các phiên bản hệ điều hành mới. Mặc dù iOS 26 hỗ trợ các điện thoại đời cũ, nhưng trải nghiệm có thể không đầy đủ như trên các mẫu mới.

Mất cảm giác thú vị với iOS 26 trên iPhone cũ

Việc cập nhật iPhone cũ lên iOS 26 có thể gây áp lực lên hệ thống do phần cứng yếu hơn. Người dùng có thể gặp phải tình trạng hiệu suất chậm hơn, đặc biệt nếu thiết bị có ít RAM hoặc CPU yếu. Hơn nữa, với nhiều tính năng mới và yêu cầu xử lý cao, pin của iPhone cũ có thể nhanh hết hơn và dẫn đến tình trạng quá nhiệt.

Một số tính năng nổi bật của iOS 26 mà người dùng iPhone cũ sẽ không được trải nghiệm bao gồm các chức năng liên quan đến Apple Intelligence như Image Playground, Live Translation, Visual Intelligence và các cải tiến trong Genmoji. Ngoài ra, các tính năng AI trong ứng dụng Reminders và Shortcuts cũng không có mặt trên các mẫu iPhone cũ hơn. Người dùng sẽ chỉ nhận được các bản nâng cấp cơ bản với iOS 26 và để tận hưởng trải nghiệm đầy đủ, ít nhất cần có một chiếc iPhone 15 Pro.