Công nghệ Tin tức công nghệ

Mẹo hay giúp chặn quảng cáo hiển thị trên iOS khi lướt web

Kiến Văn
Kiến Văn
30/11/2025 19:53 GMT+7

Trong thời đại số hiện nay, quảng cáo đã trở thành một phần không thể thiếu khi lướt web và khiến không ít người phiền toái.

Sự khó chịu bắt nguồn từ việc truy cập thông tin mà không gặp phải quảng cáo dường như là điều không thể. Đặc biệt, đôi khi chúng chiếm quá nhiều không gian khiến người dùng khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết. Ngay cả các ứng dụng như Apple Maps dự kiến cũng sẽ bắt đầu hiển thị quảng cáo vào năm 2026.

Mẹo hay giúp chặn quảng cáo hiển thị trên iOS - Ảnh 1.

Thủ thuật thú vị giúp người dùng hạn chế các quảng cáo trên iPhone

ẢNH: AFP

Tuy nhiên, một người dùng Reddit có tên MeditatingLemur đã phát hiện một giải pháp độc đáo cho người dùng iPhone để tránh bị làm phiền bởi các quảng cáo. Bằng cách sử dụng tính năng giới hạn ứng dụng trong 'Thời gian sử dụng' (Screen Time), người dùng có thể chặn quảng cáo từ nhiều nguồn khác nhau.

'Thời gian sử dụng' là tính năng đã được giới thiệu trong iOS 12 giúp người dùng kiểm soát và hiểu rõ hơn về thời gian sử dụng thiết bị. Ngoài việc bảo vệ trẻ em trực tuyến, tính năng này cũng có thể giúp người lớn tự bảo vệ mình khỏi quảng cáo.

Cách kích hoạt chặn quảng cáo bằng 'Thời gian sử dụng'

Để kích hoạt, người dùng có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Trên iPhone, hãy điều hướng đến Cài đặt.
  • Chọn 'Thời gian sử dụng'.
  • Người dùng có thể cần đồng ý thiết lập 'Thời gian sử dụng' nếu chưa thực hiện. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện thao tác này.
Mẹo hay giúp chặn quảng cáo hiển thị trên iOS - Ảnh 2.
Mẹo hay giúp chặn quảng cáo hiển thị trên iOS - Ảnh 3.
Mẹo hay giúp chặn quảng cáo hiển thị trên iOS - Ảnh 4.

Giới hạn ứng dụng trong 'Thời gian sử dụng' có sẵn trên iOS 12 trở về sau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

  • Khi vào mục 'Thời gian sử dụng', hãy chọn Giới hạn ứng dụng > Thêm giới hạn > Cuộn xuống hết và chọn Trang web > Thêm trang web.  
  • Nhập URL muốn chặn, nhấn Tiếp. Tại đây, điều chỉnh thời gian để giới hạn trang web. Trong trường hợp này, người dùng sẽ muốn giới hạn thời gian là 0 giờ và 0 phút và xác nhận quyết định.

Nếu cần chặn thêm các trang web khác, hãy lặp lại các bước trên. Để xóa Giới hạn, quay lại phần Giới hạn ứng dụng, chọn trang web và nhấn Xóa giới hạn.

Mặc dù một số người dùng cho rằng việc sử dụng trình chặn quảng cáo có thể dễ dàng hơn, nhưng phương pháp này vẫn hữu ích cho những trang web có quảng cáo khó chặn, như Twitter/X. MeditatingLemur cũng gợi ý sử dụng Ad Block Test của Obfusgated, cung cấp danh sách các trang web chứa quảng cáo và kiểm tra khả năng chặn quảng cáo của thiết bị.

Tin liên quan

Người dùng Facebook bị bủa vây bởi quảng cáo lừa đảo, mạo danh báo chí

Người dùng Facebook bị bủa vây bởi quảng cáo lừa đảo, mạo danh báo chí

Các tài khoản giả danh cơ quan báo chí lớn của Việt Nam như Thanh Niên, Tuổi Trẻ tràn ngập trên Facebook, dẫn dụ người dùng tải về ứng dụng độc hại nhằm mục đích lừa đảo, phát tán mã độc, đánh cắp thông tin.

