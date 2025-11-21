Những 'điểm yếu' iOS khiến người dùng iPhone ngán ngẩm

Trong các tính năng được Apple cài đặt sẵn trên iPhone, nhiều người dùng đã chỉ ra một số tính năng của iOS thực sự gây thất vọng. Một số tính năng được đánh giá tệ nhất của iOS bao gồm Apple Intelligence, Siri, Image Playground, Freeform và ứng dụng Journal.

Vấn đề không chỉ nằm ở hiệu suất kém của các ứng dụng này mà còn ở việc nhiều người dùng cảm thấy bối rối về mục đích sử dụng của chúng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả các tính năng này đều vô dụng khi một số người vẫn tìm thấy giá trị trong chúng và hy vọng Apple sẽ cải thiện hơn nữa.

Apple Intelligence và Siri

Apple Intelligence, phiên bản trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple, đã nhận rất nhiều chỉ trích kể từ khi ra mắt, bất chấp được kỳ vọng. Tuy một số tính năng của Apple Intelligence hoạt động tốt, nhưng trợ lý ảo Siri lại khiến nhiều người dùng thất vọng. Nhiều người cho rằng Siri gặp khó khăn trong việc hiểu yêu cầu của họ, thường phải dừng lại để "suy nghĩ" trước khi phản hồi. Việc yêu cầu Siri thực hiện một hành động cũng thường gặp khó khăn khiến người dùng phải thử đi thử lại nhiều lần.

Apple vẫn đang tụt hậu trong cuộc chiến AI ẢNH: K. VĂN

Dù Apple đã cải thiện khả năng hoạt động của Siri trong phiên bản iOS 26, nhiều người vẫn cảm thấy trợ lý ảo này phụ thuộc quá nhiều vào ChatGPT. Hơn nữa, công cụ AI của Apple chỉ có mặt trên các thiết bị mới như iPhone 15 Pro và 15 Pro Max trở về sau càng làm tăng sự thất vọng của người dùng.

Image Playground

Được giới thiệu trong iOS 18.2, Image Playground cũng không thoát khỏi sự chỉ trích. Mặc dù có nhiều hứa hẹn, nhưng trải nghiệm người dùng lại không như mong đợi. Ứng dụng này cho phép người dùng nhập lời nhắc để tạo ra hình ảnh từ nhiều phong cách khác nhau, nhưng kết quả thường không đạt yêu cầu.

Image Playground chưa nhận được nhiều đánh giá cao từ người dùng ẢNH: APPLE

Nhiều người cho rằng Image Playground chỉ là một món đồ chơi không mang lại giá trị thực tiễn ngoài việc tạo ảnh đại diện. Dù có nhiều tính năng đáng thử trong các phiên bản iOS hiện đại, nhưng Image Playground vẫn cần được cải thiện để đáp ứng kỳ vọng của người dùng.

Journal (Nhật ký)

Được phát hành cùng iOS 17.2, Journal cho phép người dùng ghi lại suy nghĩ và cảm xúc của họ thông qua văn bản, ảnh, video và âm thanh. Ứng dụng cung cấp các gợi ý và lời nhắc viết, đồng thời hướng dẫn người dùng ghi lại những khoảnh khắc quan trọng dựa trên thông tin từ thiết bị.

Apple vẫn chưa giải quyết được nỗi khó chịu của người dùng với Journal ẢNH: K. VĂN

Mặc dù đã trải qua nhiều lần cập nhật kể từ khi ra mắt, đặc biệt trên các phiên bản iOS 18 và 26, Journal vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của người dùng. Nhiều người đã từ bỏ ứng dụng để chuyển sang các lựa chọn khác do những vấn đề ban đầu, đặc biệt khi so sánh với Apple Notes.

Freeform

Ra mắt cùng iOS 16.2 với nhiều tính năng hữu ích nhưng nhiều người dùng vẫn không hiểu rõ chức năng thực sự của Freeform là gì. Trên Reddit, không ít người nhầm lẫn Freeform với một ứng dụng vẽ, trong khi thực tế, đây là một công cụ cộng tác cho phép mọi người tạo và chia sẻ ý tưởng thông qua các bức tranh, video, âm thanh và tài liệu PDF.

Phần lớn người dùng không hiểu rõ vai trò của Freeform ẢNH: K. VĂN

Tuy Freeform cũng có một số tính năng vẽ, nhưng nó thực sự giống như một bảng tầm nhìn hơn là một ứng dụng vẽ truyền thống. Dù Freeform có tiềm năng lớn, nhưng sự thiếu hiểu biết của người dùng về ứng dụng khiến nó không được chú ý đúng mức. Apple cần quan tâm hơn đến Freeform, bởi ứng dụng thực sự cung cấp nhiều chức năng hữu ích so với các ứng dụng miễn phí khác trên thị trường.