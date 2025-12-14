Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple vội vã phát hành iOS 18.7.3, iPhone đời cũ cập nhật ngay

Kiến Văn
Kiến Văn
14/12/2025 07:23 GMT+7

Apple vừa tung bản cập nhật iOS 18.7.3 cho người dùng iPhone chưa hoặc không thể cập nhật lên iOS 26.2 mà công ty mới phát hành.

iOS 18.7.3 hiện có sẵn trong mục Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm trên các mẫu iPhone Xr/Xs/Xs Max trở lên (nếu người dùng chưa cập nhật lên iOS 26). Bên cạnh đó, Apple cũng phát hành iPadOS 18.7.3 cho người dùng iPad không hoặc chưa thể lên iPadOS 26.

Apple vội vã phát hành iOS 18.7.3, iPhone đời cũ cập nhật ngay - Ảnh 1.

Người dùng được khuyến cáo cập nhật iOS 18.7.3 ngay lập tức nếu chưa thể cài iOS 26.2

ẢNH: MACRUMORS

Được xem là một bản phát hành tập trung vào bảo mật, vì vậy Apple khuyến nghị người dùng nên cài đặt iOS 18.7.3 thay vì chờ đợi. Nếu vẫn đang sử dụng iOS 18, đây là cơ hội để người dùng cải thiện bảo mật cho thiết bị của mình.

iOS 18.7.3 có gì đáng chú ý?

Bản cập nhật này không tập trung vào việc giới thiệu các tính năng mới hay giao diện người dùng mà chủ yếu cải thiện các vấn đề bảo mật. Theo ghi chú bảo mật của Apple, iOS 18.7.3 khắc phục nhiều lỗi nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ hỏng bộ nhớ khi xử lý một số tệp nhất định và các lỗi liên quan đến trình duyệt có thể gây ra sự cố sập hệ thống. Danh sách cụ thể gồm:

  • Cung cấp các bản vá lỗi bảo mật quan trọng trên toàn hệ thống.
  • Tăng cường bảo vệ cho FaceTime, bao gồm khắc phục rủi ro giả mạo số người gọi.
  • Cải thiện bảo mật cho WebKit và Safari, khắc phục nhiều lỗi gây treo máy và quản lý bộ nhớ.
  • Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu trong các mục như Cài đặt, Thời gian sử dụng, Tin nhắn và Điện thoại.

Đặc biệt, Apple đã nhận được thông tin cho biết một số vấn đề liên quan đến WebKit có thể đã bị khai thác trong các cuộc tấn công tinh vi nhằm vào các cá nhân cụ thể trên các phiên bản iOS trước iOS 26. Đây là lý do quan trọng để người dùng nhanh chóng cập nhật lên phiên bản mới nhất.

iOS 26.2 chính thức 'lên sóng', iPhone có thêm loạt tính năng mới

iOS 26.2 chính thức 'lên sóng', iPhone có thêm loạt tính năng mới

Sau hơn một tháng thử nghiệm beta, Apple đã chính thức phát hành phiên bản iOS 26.2 cho tất cả người dùng iPhone tương thích.

