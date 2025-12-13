Thị trường smartphone 'hồi hộp' chờ iPhone Fold

Mặc dù bước vào cuộc chơi chậm hơn đến 7 năm và giá bán cao hơn, iPhone Fold được dự đoán sẽ có doanh số vượt trội so với các đối thủ, bao gồm cả dòng Galaxy Z Fold của Samsung.

Theo dự báo mới nhất từ IDC, iPhone Fold có khả năng chiếm hơn 22% thị trường smartphone gập vào năm tới. Apple cũng được kỳ vọng nắm giữ 34% giá trị thị trường điện thoại gập, với giá dự kiến cho iPhone Fold vào khoảng 2.400 USD. Con số này cao hơn so với Galaxy Z Fold7 khi ra mắt là 2.000 USD (chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi), nhưng thấp hơn so với mức dự kiến của Galaxy Z TriFold dành cho thị trường Mỹ là 3.000 USD.

iPhone Fold được cho là tâm điểm của thị trường smartphone trong năm 2026 ẢNH: Chụp màn hình MACRUMORS

IDC cho biết, sự xuất hiện của Galaxy Z TriFold sẽ kích thích sự quan tâm đến thị trường smartphone gập trong năm tới, trong khi lượng xuất xưởng smartphone gập của Huawei cũng sẽ tăng gần gấp đôi. Tuy nhiên, iPhone Fold mới được xem là "kẻ thay đổi cuộc chơi" thực sự. Dự báo cho thấy phân khúc smartphone gập sẽ tăng trưởng 30% vào năm tới, trong khi lượng xuất xưởng điện thoại truyền thống giảm 1,4%. IDC dự đoán thị trường smartphone gập sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cho đến năm 2029.

Sự hiện diện của iPhone Fold tạo ra bước ngoặt lớn

IDC tin rằng Apple chính là chất xúc tác quan trọng giúp nâng cao giá trị của phân khúc smartphone gập, trở thành động lực tăng giá trị quan trọng cho hầu hết các nhà cung cấp.

Samsung cũng sẽ hưởng lợi từ sự thành công của iPhone Fold. Theo báo cáo từ ETNews, Samsung Display dự kiến sẽ sản xuất hơn 11 triệu tấm nền OLED gập cho iPhone Fold vào năm 2026, với sản lượng vượt kỳ vọng 30%. Quan trọng hơn, Samsung sẽ là nhà cung cấp duy nhất cho các tấm nền OLED gập.

Thị trường smartphone gập hiện tại đã đạt quy mô hơn 20 triệu chiếc, phù hợp với ước tính doanh số 20,6 triệu chiếc của IDC cho năm 2025. ETNews cũng xác nhận iPhone Fold sẽ chiếm một phần đáng kể trong thị trường này trong tương lai, với dự báo lượng xuất xưởng tấm nền OLED gập sẽ tăng 40,4% vào năm tới, đạt 33 triệu chiếc.

Về mặt công nghệ, Apple đang nỗ lực cải thiện thiết kế của iPhone Fold để loại bỏ hiện tượng nhăn ở bản lề, một vấn đề thường gặp ở các điện thoại gập hiện tại. Màn hình gập của iPhone Fold được cho là sẽ có kích thước 7,58 inch và màn hình ngoài 5,35 inch, cùng với các công nghệ mới như Color Filter on Encapsulation (COE) và Under Display Camera (UDC).