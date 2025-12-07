iPhone Fold sẽ thay đổi cái nhìn về smartphone gập

Theo báo cáo từ tờ Economic Daily News, thiết kế của iPhone Fold đã được chốt và hiện trong giai đoạn tiền sản xuất. Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm và đang tinh chỉnh các chi tiết cuối cùng của iPhone Fold.

Apple chuẩn bị “thay đổi cuộc chơi” với iPhone màn hình gập ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE SHORTCUT

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Apple đang hướng tới mục tiêu ra mắt iPhone Fold vào cuối năm 2026. Báo cáo chỉ ra rằng dự án này đã được Apple nghiên cứu trong hơn 5 năm nhưng gần đây mới được phê duyệt cho sản xuất phần cứng cuối cùng. Các nhà cung cấp đang tích trữ linh kiện để chuẩn bị cho những đơn hàng lớn sắp tới.

Samsung bắt đầu 'lo lắng' vì iPhone Fold?

Các nhà phân tích dự đoán Apple có thể xuất xưởng từ 7 đến 9 triệu chiếc iPhone Fold trong năm đầu tiên. Nếu điều đó xảy ra, Apple có khả năng chiếm lĩnh 30 - 40% thị phần smartphone màn hình gập toàn cầu, vượt qua các đối thủ như Samsung, Huawei và Motorola chỉ trong một thời gian ngắn.

Sự ra mắt của iPhone Fold được kỳ vọng sẽ làm mới thị trường smartphone vốn đang trở nên nhàm chán. Một trong những điểm đáng chú ý là màn hình của thiết bị. Trong khi các điện thoại màn hình gập hiện tại vẫn còn vết nhăn rõ rệt, Apple được cho là đã tìm ra cách loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Nếu iPhone Fold ra mắt với màn hình mượt mà và liền mạch, sản phẩm sẽ giải quyết một trong những phàn nàn lớn nhất của người dùng về công nghệ này.

Ngoài ra, iPhone Fold có thể sẽ chia sẻ một số tính năng với iPhone 17 Pro, bao gồm vật liệu cao cấp và công nghệ làm mát. Các đối tác trong chuỗi cung ứng như Samsung (màn hình) và TSMC (chip) đã tham gia vào dự án, cùng các nhà cung cấp khác như Shin Zu Shing (bản lề) và Chi Hong (hệ thống làm mát) cũng đang chuẩn bị cho một năm bận rộn.

Sự xuất hiện của iPhone Fold được xem là bước chuyển mình lớn nhất trong thiết kế iPhone kể từ khi iPhone X loại bỏ nút Home. Dù có yêu thích Apple hay không, sự ra mắt của sản phẩm chắc chắn sẽ thúc đẩy các hãng khác nâng cấp công nghệ của họ, từ đó thay đổi cái nhìn của người dùng về các mẫu smartphone gập.

Nếu các cuộc thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, sản xuất hàng loạt có thể bắt đầu ngay trong năm nay trước khi màn ra mắt chính thức diễn ra vào cuối năm 2025. Quan trọng hơn, khi các nhà cung cấp bắt đầu sản xuất hàng triệu chiếc iPhone Fold, việc giữ bí mật về thiết kế sản phẩm sẽ trở nên khó khăn hơn.