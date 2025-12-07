Những thay đổi đáng chú ý trên iPhone 18 Pro Max

Apple dự kiến sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro Max vào tháng 9.2026, cùng với iPhone 18 Pro và có thể là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. iPhone 18 Pro Max hứa hẹn trở nên hấp dẫn hơn nhờ nhiều cải tiến ấn tượng như trong danh sách dưới đây.

iPhone 18 Pro Max sẽ mang đến nhiều cải thiện ấn tượng về phần cứng ẢNH: K. VĂN

Camera chính với công nghệ mới

Báo cáo từ chuỗi cung ứng của Apple cho biết, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị camera chính Fusion 48 MP với khẩu độ thay đổi. Điều này cho phép ống kính tự động điều chỉnh khẩu độ giúp thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng và cải thiện độ sâu trường ảnh.

Ngoài ra, cả camera chính và tele cũng được cho là sẽ có khẩu độ rộng hơn giúp nâng cao khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Thời lượng pin được cải thiện

Một trong những điểm đáng chú ý khác là viên pin của iPhone 18 Pro Max có thể lớn hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max. Mặc dù Apple chưa công bố chính thức dung lượng pin, ngay cả một sự gia tăng nhỏ cũng sẽ giúp thiết bị hoạt động bền bỉ hơn.

Chip A20 Pro với công nghệ 2nm

iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị A20 Pro, chip xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên quy trình 2nm. So với chip A19 hiện tại trên dòng iPhone 17, chip A20 hứa hẹn mang lại hiệu suất tăng khoảng 15% và giảm mức tiêu thụ điện năng khoảng 30%. Điều này có thể giúp iPhone 18 Pro Max vừa nhanh hơn vừa tiết kiệm điện hơn.

Màn hình LTPO+ mới

Cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể sẽ sử dụng tấm nền LTPO+ mới giúp tăng tốc độ làm mới màn hình trong khi vẫn tiết kiệm điện năng. Điều này có thể mang lại trải nghiệm vuốt mượt mà hơn và thời lượng pin tốt hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Loại bỏ nút điều khiển camera

Apple có thể sẽ loại bỏ nút điều khiển Camera được giới thiệu lần đầu tiên trên iPhone 16. Điều này bắt nguồn từ một số lý do như không được người dùng ưa chuộng và không xứng đáng với chi phí sản xuất, buộc Apple quyết định từ bỏ.

Nút điều khiển Camera sẽ biến mất khỏi iPhone 18 Pro? ẢNH: K. VĂN

Màu sắc mặt sau đồng điệu hơn

Các mẫu iPhone 17 Pro hiện tại sử dụng mặt lưng kính cho sạc không dây, nhưng màu sắc không hoàn toàn ăn nhập với khung kim loại. iPhone 18 Pro dự kiến sẽ có lớp hoàn thiện đồng đều hơn, thậm chí có khả năng xuất hiện mặt lưng trong suốt một phần.

To và nặng hơn

Một thông tin gây chú ý khác là iPhone 18 Pro Max có thể trở thành chiếc điện thoại nặng nhất của Apple từ trước đến nay, với trọng lượng dự kiến vượt qua 240 gram. Điều này bắt nguồn từ việc máy trang bị pin dung lượng lớn hơn.

Modem cây nhà lá vườn

Apple được cho là đang phát triển modem C2 của riêng mình nhằm thay thế hoàn toàn phần cứng của Qualcomm. Nếu thành công, iPhone 18 sẽ là dòng sản phẩm đầu tiên sử dụng modem 5G hoàn toàn do Apple sản xuất, hứa hẹn mang lại hiệu suất kết nối mạng di động tốt hơn và tiết kiệm pin hơn.

Lời tạm biệt cho Dynamic Island

iPhone 18 Pro có thể loại bỏ phần khuyết Dynamic Island hiện tại để chuyển sang một camera đục lỗ nhỏ ở góc trên bên trái. Các thành phần xử lý Face ID có thể sẽ được di chuyển dưới màn hình, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu Dynamic Island sẽ hoàn toàn biến mất hay chỉ hiển thị dưới dạng phần mềm khi cần thiết.

Với những tin đồn về màn hình LTPO+, pin lớn hơn, modem riêng hay phần cứng camera được nâng cấp, iPhone 18 Pro Max hứa hẹn sẽ là một trong những bước tiến táo bạo nhất của Apple trong nhiều năm qua.