iPhone 18 Pro Max là chiếc iPhone 'đô con' nhất từ trước đến nay

Sau khi ra mắt iPhone 14 Pro Max vào năm 2022, Apple đã cố gắng làm cho các phiên bản Pro Max tiếp theo mỏng và nhẹ hơn. Nhưng dòng sản phẩm này lại có xu hướng tăng trọng lượng trở lại trong những năm gần đây.

iPhone 18 Pro Max sắp vượt kỷ lục "iPhone nặng nhất" của iPhone 14 Pro Max ẢNH: BGR

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max nặng 233 gram và dày 8,7mm, khiến nó trở thành một trong những smartphone lớn nhất trên thị trường, đặc biệt khi so với iPhone Air chỉ dày 5,5 mm. Mặc dù Apple có kế hoạch phát triển các sản phẩm mỏng hơn trong tương lai, có vẻ như dòng Pro Max sẽ tiếp tục gia tăng trọng lượng.

Theo thông tin rò rỉ từ Instant Digital trên Weibo, iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ nặng hơn 240 gram. Người này cũng cho biết mẫu Pro Max ra mắt vào năm 2026 sẽ dày hơn thế hệ hiện tại.

Điều gì khiến iPhone 18 Pro Max ngày càng to lớn hơn?

Mặc dù vậy, việc tăng kích thước bề dày trên iPhone 18 Pro Max không hẳn là điều tiêu cực. Với việc Apple đang phát triển các chip mạnh mẽ hơn, bao gồm A20 Pro dựa trên quy trình 2nm, công ty cần không gian để cải thiện khả năng tản nhiệt và tích hợp viên pin lớn hơn.

Chưa rõ lý do cho sự gia tăng kích thước của iPhone 18 Pro Max, nhưng các báo cáo cho thấy Apple đang phát triển một hệ thống buồng hơi bằng thép không gỉ để nâng cao khả năng tản nhiệt. Thiết kế mới này có thể tạo ra không gian cho viên pin lớn hơn, điều này lý giải cho việc iPhone Pro Max tiếp theo sẽ có kích thước lớn hơn một chút.

Việc làm cho iPhone 18 Pro Max dày và nặng hơn có thể là cách đơn giản nhất để duy trì dung lượng pin hiện tại trong khi cải thiện thông số kỹ thuật, hoặc thậm chí mang lại thời lượng pin tốt hơn. Các tin đồn cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ có màn hình Dynamic Island nhỏ hơn, Face ID dưới màn hình và ống kính chính với khẩu độ thay đổi.