Điều gì khiến iPhone Fold có giá cao ngất ngưởng?

Sự quan tâm của người dùng đối với iPhone Fold bắt nguồn từ việc đây là mẫu iPhone đầu tiên sở hữu màn hình có thể gập, vốn trở thành câu trả lời của Apple đối với Galaxy Z Fold của Samsung sau nhiều năm.

iPhone Fold sẽ có giá bán không rẻ khi ra mắt ẢNH: THE SHORTCUT

Tuy nhiên, sự hào hứng đối với iPhone Fold ít nhiều bị dội gáo nước lạnh khi báo cáo mới cho biết, giá khởi điểm cho sản phẩm này sẽ không rẻ, rơi vào khoảng 2.399 USD. Trước đó, các ước tính cho thấy iPhone Fold có thể được bán với giá từ 2.000 USD đến 2.500 USD, ngang ngửa với các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold7 và Google Pixel 10 Pro Fold.

Theo nhà phân tích Arthur Liao từ Fubon, doanh số smartphone toàn cầu dự kiến sẽ giảm 4% trong năm 2026, đạt khoảng 1,2 tỉ chiếc. Doanh số iPhone toàn cầu cũng được dự đoán giảm 4% so với năm 2025, với 234 triệu chiếc được bán ra. Liao cho rằng, chi phí linh kiện tăng cao sẽ là một thách thức lớn cho các nhà sản xuất smartphone trong năm tới, đặc biệt khi giá RAM tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng chi phí vật liệu có thể tăng từ 5 - 7%.



Đối với iPhone Fold, Liao nhấn mạnh rằng các linh kiện bổ sung như tấm nền OLED, bản lề và các linh kiện bên trong nhẹ sẽ làm tăng giá thành. Một báo cáo gần đây cũng cho biết iPhone Fold sẽ có thiết kế không nếp nhăn - một trong những vấn đề lớn mà Apple đang cố gắng khắc phục, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc phải tìm nguồn cung ứng màn hình đắt tiền hơn từ Samsung.

Mức giá 2.399 USD của Fubon đã tính đến các yếu tố trong chuỗi cung ứng và mục tiêu lợi nhuận của Apple. Dù vậy, Liao vẫn tin rằng iPhone Fold sẽ là động lực thúc đẩy doanh số trong lĩnh vực smartphone, với dự đoán bán được 15,4 triệu chiếc, trong đó 5,4 triệu chiếc sẽ được tiêu thụ vào năm 2026.