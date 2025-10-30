Mở rộng tiềm năng cá nhân trong kỷ nguyên AI với Galaxy Z Fold7

Khi điện thoại không chỉ là công cụ tiêu thụ nội dung

Trong nhiều năm qua, smartphone vẫn được hiểu là thiết bị để đọc báo, xem video, lướt mạng xã hội... và được xem là công cụ tiêu thụ nội dung. Nhưng Galaxy Z Fold7 đang làm thay đổi cách người dùng tiếp cận điện thoại: không chỉ để xem, mà để làm. Không chỉ gập lại để bỏ túi, mà mở ra để mở rộng tiềm năng làm việc và sáng tạo.

Galaxy Z Fold7 cho thấy hướng đi đúng đắn của Samsung khi biến smartphone gập thành công cụ làm việc linh hoạt và hiệu quả ẢNH: KHẢI MINH

Điểm khởi đầu của thay đổi này đến từ thiết kế vật lý: Galaxy Z Fold7 có độ mỏng chỉ 8,9 mm khi gập lại, nhẹ 253g – đủ để cầm gọn trong một tay như điện thoại truyền thống. Nhờ bản lề kiểu “giọt nước” thế hệ mới, máy đóng kín hơn, không còn khe hở như các phiên bản cũ. Màn hình ngoài với tỷ lệ hợp lý cũng cho phép thao tác bằng một tay dễ dàng – một cải tiến quan trọng với những người thường xuyên dùng điện thoại khi di chuyển.

Galaxy Z Fold7 giữ thiết kế mỏng gọn gàng khi gập, thoải mái và rộng rãi khi mở ra, hỗ trợ đa nhiệm hiệu quả cho mọi tình huống sử dụng ẢNH: KHẢI MINH

Khi mở ra, màn hình chính 7,6 inch mang đến trải nghiệm như một tablet siêu mỏng, có thể đặt cố định trên bàn nhờ chế độ Flex Mode. Người dùng không cần giá đỡ hay phụ kiện bổ sung – chính bản lề là trụ đỡ vững chắc cho các hoạt động như họp online, ghi chú, chỉnh sửa ảnh hoặc xem tài liệu. Sự tiện lợi này mở đường cho khả năng đa nhiệm mạnh mẽ: mở cùng lúc 2–3 ứng dụng, chia đôi hoặc chia ba màn hình tùy tình huống.

Tối ưu hiệu suất làm việc cùng Galaxy AI trên Z Fold7

Galaxy AI không chỉ là một công cụ thông minh đơn thuần – nó đóng vai trò là “trợ lý hiệu suất”, tích hợp sâu vào hệ điều hành để nâng cao hiệu quả công việc và học tập. Khi chỉ cần xử lý nhanh một email bằng tiếng Anh trong lúc họp, người dùng chỉ việc khoanh phần nội dung, Galaxy AI sẽ tự động dịch sang tiếng Việt mà không cần rời ứng dụng. Đây là bước chuyển đáng giá so với cách sao chép – dán qua các phần mềm dịch thuật trước đây. Với người làm nội dung, Galaxy AI còn hỗ trợ tóm tắt văn bản dài thành các gạch đầu dòng, giúp nắm bắt nhanh nội dung chính trong báo cáo, email chuỗi hoặc bài viết chuyên sâu – một lợi thế lớn trong môi trường làm việc tốc độ cao.

Tính năng tóm tắt và dịch văn bản cùng lúc trên Z Fold7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với màn hình lớn, người dùng có thể đồng thời chụp ảnh địa danh, bật AI để nhận thông tin ngay tại chỗ – một lợi thế vượt trội khi làm việc trong lĩnh vực nội dung, báo chí, du lịch hoặc giáo dục. Ví dụ, khi đưa camera hướng về Nhà thờ Tân Định, Galaxy AI ngay lập tức cung cấp mô tả lịch sử, kiến trúc, gợi ý tìm hiểu thêm – điều mà trước đây cần nhiều bước thủ công.

Kết hợp máy ảnh của Z Fold7 và Gemini Live, người dùng không cần phải tìm kiếm thủ công mà có thể có kết quả ngay bằng giọng nói ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các ứng dụng AI còn vượt xa hỗ trợ văn bản. Trong Thư viện ảnh, tính năng xóa đối tượng cho phép người dùng chọn vùng không mong muốn – như người đi đường, biển báo – hệ thống sẽ dùng AI để khôi phục vùng nền một cách liền mạch, gần như không để lại dấu vết. Đây không chỉ là tiện ích chỉnh ảnh thông thường mà thực sự là một công cụ sản xuất nội dung ngay trên điện thoại, giúp hình ảnh trở nên chuyên nghiệp hơn mà không cần phần mềm hậu kỳ trên máy tính.

Tính năng xóa vật thể bằng AI trên Z Fold7 cho kết quả khá tốt, bối cảnh được tái tạo tự nhiên, hòa hợp cùng bản gốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đối với người sáng tạo, tính năng Generative Edit còn tạo thêm một lớp sáng tạo hoàn toàn mới: biến ảnh chân dung thành tranh minh hoạ, đổi phông nền, thêm chi tiết như bầu trời sao, rừng cây hoặc ánh sáng nghệ thuật – tất cả chỉ bằng câu lệnh văn bản. Nhờ sức mạnh xử lý cục bộ và khả năng hiển thị chính xác của màn hình Fold7, người dùng có thể thao tác và đánh giá kết quả một cách trực quan, không cần tải về hay chờ đồng bộ với dịch vụ đám mây.

Kết nối hệ sinh thái mở, làm việc liền mạch

Điểm cộng lớn tiếp theo của Galaxy Z Fold7 là khả năng phối hợp nhịp nhàng với các thiết bị khác. Trong hệ sinh thái Galaxy, người dùng có thể bắt đầu công việc từ điện thoại, tiếp tục chỉnh sửa tài liệu trên Galaxy Tab, rồi hoàn tất nội dung trên Galaxy Book mà không cần thao tác chuyển file thủ công. Tính năng Multi Control – cho phép dùng chung bàn phím, chuột – khiến việc chuyển đổi giữa các thiết bị trở nên liền mạch, tiết kiệm thời gian đáng kể trong các tác vụ đa nền tảng.

Minh họa cho tác vụ chuyển dữ liệu từ Z Fold7 đến laptop bằng công cụ Chia sẻ nhanh với thao tác đơn giản và nhanh chóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính năng Chia Sẻ Nhanh (Quick Share) cũng là một điểm sáng. Không còn giới hạn trong các thiết bị Galaxy, người dùng có thể gửi file dung lượng lớn đến máy tính chạy Windows hay điện thoại Android khác chỉ bằng vài thao tác, mà không cần ứng dụng thứ ba hay dây kết nối. Đây là cải tiến đáng kể, giải quyết triệt để bài toán chia sẻ dữ liệu nhanh trong môi trường làm việc đa thiết bị.

Đánh giá chung

Galaxy Z Fold7 không đơn thuần là một chiếc smartphone gập mỏng nhẹ, mà còn là công cụ mang lại hiệu suất tối ưu nhờ sự kết hợp giữa thiết kế tiên phong và công nghệ AI mạnh mẽ. Khi điện thoại trở thành một “trung tâm thao tác di động”, người dùng không còn bị giới hạn bởi kích thước hay tính năng truyền thống. Từ việc họp hành, ghi chú, chỉnh sửa tài liệu đến tạo nội dung và hình ảnh sáng tạo, tất cả đều có thể được thực hiện liền mạch trên một thiết bị duy nhất.