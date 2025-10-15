Galaxy Z Fold7: Mỏng hơn để làm được nhiều hơn

Khi độ mỏng không còn là giới hạn trên Z Fold7

Ở thời điểm điện thoại gập không còn là điều xa lạ với người dùng công nghệ, câu hỏi đặt ra không còn là “có thể gập được không?” mà là “gập để làm gì?”. Với Galaxy Z Fold7, thế hệ mới nhất trong dòng Fold của Samsung, trả lời cho câu hỏi đó sẽ là những cải tiến hướng đến trải nghiệm thực tế.

Thiết kế mỏng ấn tượng của Galaxy Z Fold7 khi mở ra gần như liền mạch, tạo nên tổng thể gọn gàng, tinh tế. ẢNH: KHẢI MINH

Với độ dày chỉ 4.2mm khi mở và 8.9mm khi gập, Fold7 là mẫu smartphone gập mỏng nhất từ trước đến nay của Samsung. Nhưng thay vì dừng lại ở thông số, thiết bị còn đặt nền móng cho một lối thiết kế gập ngày càng thực dụng hơn từ bản lề bền bỉ, màn hình ít nếp gấp, cho đến hệ sinh thái liền mạch.

Dù không còn là sản phẩm mới trên thị trường, Galaxy Z Fold7 vẫn đóng vai trò tiên phong trong việc đưa điện thoại gập trở thành thiết bị chính không chỉ vì có thể gập, mà vì thực sự làm được nhiều hơn nhờ những cải tiến sâu bên trong.

Thiết kế mỏng nhẹ không còn đồng nghĩa với đánh đổi

Cảm giác đầu tiên khi cầm Galaxy Z Fold7 là độ mỏng và gọn đáng kể so với các thế hệ trước. Máy nhẹ chỉ 215g – con số không quá ấn tượng trên giấy, nhưng trong thực tế sử dụng lại mang tới sự khác biệt rõ rệt. Thiết bị gập này dễ dàng bỏ vào túi áo, túi quần, cầm lâu cũng không mỏi – điều từng là rào cản lớn của các dòng Fold cũ.

Với kích thước gọn gàng Galaxy Z Fold7 dễ dàng mang theo bên mình, phù hợp với nhịp sống linh hoạt hiện đại ẢNH: KHẢI MINH

Phần bản lề Armor Flex mới đóng kín hơn, ít khe hở, giúp thao tác gập mở nhẹ tay hơn mà vẫn chắc chắn. Cấu trúc bản lề dạng giọt nước (water-drop) cho phép màn hình gập theo bán kính cong lớn hơn, giúp giảm áp lực tại điểm gập, đồng thời hạn chế việc tạo nếp gấp sâu sau thời gian dài sử dụng. Khi mở máy ở góc 90 độ, bản lề giữ máy ổn định, hỗ trợ tốt các tác vụ như gọi video, ghi chú hay chụp ảnh rảnh tay.

Dù việc mở máy bằng một tay không dễ vì độ khít của bản lề, điểm này cũng góp phần tạo cảm giác an toàn hơn, hạn chế việc thao tác vội làm ảnh hưởng tới màn hình. Màn hình chính 8 inch duy trì chất lượng hiển thị cao, ít nếp gấp, hỗ trợ chống chói tốt. Trong các thử nghiệm sử dụng ban ngày hoặc dưới đèn phản chiếu mạnh, nội dung vẫn rõ ràng, không bị lóa nhiều như trên thế hệ cũ.

Bản lề Fold7 mang lại cảm giác đóng mở nhẹ nhưng dứt khoát, phản ánh rõ triết lý thiết kế chính xác của Samsung ẢNH: KHẢI MINH

Màn hình phụ 6.5 inch vừa vặn, dễ thao tác bằng một tay, đặc biệt phù hợp với người dùng có bàn tay nhỏ. Việc chuyển đổi giữa hai màn hình trở nên linh hoạt: xem nhanh nội dung từ ngoài, mở ra để xử lý công việc chi tiết hơn bên trong.

AI và hệ sinh thái mở cho người dùng Galaxy

Trên Fold7, Samsung tích hợp hàng loạt tính năng AI như: khoanh tròn để tìm kiếm, dịch nhanh toàn màn hình, tóm tắt nội dung và tạo phản hồi tự động. Các tính năng này hoạt động tốt trên màn hình lớn và đặc biệt hữu ích khi sử dụng ở chế độ chia đôi ứng dụng, một lợi thế rõ rệt so với các thiết bị điện thoại truyền thống.

Z Fold7 cho thấy thiết bị gập không chỉ là hình thức, mà là trung tâm của trải nghiệm thông minh ẢNH: KHẢI MINH

Thêm vào đó, Fold7 tương thích tốt với hệ sinh thái Galaxy và cả các nền tảng khác. Người dùng có thể chuyển tệp nhanh giữa máy tính bảng Galaxy Tab, máy tính Galaxy Book hoặc thậm chí là thiết bị Windows thông qua Quick Share, Nearby Share. Tính năng Multi Control cho phép sử dụng cùng một bàn phím và chuột để thao tác cả trên Fold7 lẫn tablet hoặc laptop, giúp công việc liền mạch hơn.

Khả năng hỗ trợ Samsung DeX, chia sẻ nội dung nhanh giữa thiết bị di động và màn hình lớn càng mở rộng trải nghiệm làm việc, đặc biệt với người dùng văn phòng, sáng tạo nội dung hoặc hay di chuyển.

Tổng kết lại, Galaxy Z Fold7 không chỉ là một thiết bị gập mỏng, mà là sản phẩm cho thấy Samsung đã đi được một chặng đường dài để biến công nghệ gập trở thành lựa chọn thực tế. Từ bản lề water-drop giúp thao tác êm hơn, khả năng chống bụi – nước tốt hơn, cho đến AI thông minh và hệ sinh thái mở, thiết bị này đang định nghĩa lại smartphone gập: không chỉ để khác biệt, mà để làm được nhiều hơn mỗi ngày.