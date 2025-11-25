iPhone Fold giải quyết được vấn đề khó nhất của điện thoại gập

Theo Wccftech, Apple đã thành công trong việc thiết kế một màn hình không nếp nhăn, điều mà các nhà sản xuất smartphone màn hình gập hiện tại như Samsung chưa thể thực hiện do nhiều vấn đề phức tạp. Hiện tại, iPhone Fold đã bước vào giai đoạn xác thực kỹ thuật và tiền sản xuất.

Ngành công nghiệp sắp chứng kiến sự ra mắt của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên ẢNH: WCCFTECH

iPhone Fold sẽ ra mắt vào năm sau

Kích thước màn hình và quy trình lắp ráp đã được hoàn tất, tuy nhiên dung lượng pin vẫn chưa được quyết định và bản lề vẫn đang trong quá trình phát triển. Giờ đây, khi vấn đề nếp gấp đã được giải quyết, Apple hoàn toàn có thể chuyển iPhone Fold từ giai đoạn thử nghiệm sang xác nhận kỹ thuật và chuẩn bị sản xuất hàng loạt.

Ngoài Foxconn, các nhà sản xuất linh kiện như Largan Precision, Shin Zu Shing và Chi Hong cũng sẽ được hưởng lợi từ việc ra mắt các mẫu smartphone màn hình gập này.

Trong khi tấm nền bên trong được cho là do Samsung cung cấp, ổ trục sẽ được Apple hợp tác phát triển cùng với hai nhà cung cấp Shin Zu Sing và Amphenol. Khi ổ trục và tấm nền được kết hợp với nhau, iPhone Fold sẽ không gặp phải tình trạng nếp nhăn thường thấy trên các thiết bị gập khác.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang tập trung phát triển các linh kiện bản lề cường độ cao làm từ kim loại lỏng - một vật liệu có khả năng chịu đựng với độ bền cực cao để bảo đảm sự chắc chắn cho người dùng. Tuy nhiên, chi phí cho công nghệ này có thể không rẻ khi một báo cáo mới đây chỉ ra rằng, chỉ riêng giá bán trung bình của bản lề cũng vào khoảng 70 - 80 USD.

Mặc dù thông tin mới nhất không đề cập đến thời điểm sản xuất hàng loạt iPhone Fold, Apple dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm cùng với dòng iPhone 18 Pro khi công ty đang theo đuổi một chiến lược ra mắt mới vào năm 2026.